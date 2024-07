MotoGP Germania, oggi le qualifiche in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Bagnaia e Martin per la pole

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP della Germania al Sachsenring sia le qualifiche (a partire dalle ore 10:50) che la gara sprint (alle ore 15:00) saranno trasmesse su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming sull'app SkyGo con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini. Sempre in streaming, previo acquisto del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà al Sachsenring anche su NOW. Le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato saranno visibili in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).