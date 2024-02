L’Italia è d’argento nella 4×100 ai Mondiali di Doha, il Settebello si qualifica per le Olimpiadi Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno ottenuto l’argento nella 4×100 maschile. Grande successo per il Settebello che battendo gli Stati Uniti si è qualificato per le Olimpiadi di Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una domenica meravigliosa quella vissuta a Doha dall'Italia del nuoto e della pallanuoto. Perché è arrivata una fantastica medaglia d'argento nella staffetta 4×100 stile libero. Sul podio sono saliti Miressi, Zazzeri, Conte Bonin e Frigo, battuti solo dalla Cina. Mentre il Settebello battendo per 13-12 gli Stati Uniti si è qualificato per i quarti di finale e ha soprattutto conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi, si spera ora che domani ottenga la qualificazione per i Giochi pure il Setterosa.

La prima giornata di gara di nuoto in vasca termina con l'argento della staffetta 4×100. Gli Azzurri erano tra i favoriti, ma non sono riusciti a battere una Cina più regolare che ha rifilato nel complesso un secondo all'Italia (3'11"08 contro 3'12"08). Terzo posto per gli Stati Uniti. Miressi ha corso in 47"90, Zazzeri in 47"99, Conte Bonin in 47"83, Frigo è mancato un po' chiudendo in 48"36. L'argento è comunque eccelso e rappresenta la settima medaglia in assoluto per l'Italia in questi Mondiali di Doha 2024. Martinenghi si è qualificato per la finale dei 100 rana con il quarto tempo, e ha pure lui ottenuto il pass per le Olimpiadi.

Fantastica è stata la vittoria dell'Italia di Sandro Campagna che vincendo per 13-12 lo spareggio con gli Stati Uniti ha ottenuto due risultati, o meglio ha raggiunto due traguardi. Gli Azzurri si sono qualificati per i quarti di finale dei Mondiali, che giocheranno contro la Grecia martedì prossimo. Ma, nonostante l'importanza del Mondiale, ben più importante è la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Era da dentro o fuori. L'Italia ce l'ha fatta e non poteva mancare ai Giochi Olimpici di pallanuoto, la storia si potrà farà ancora una volta.