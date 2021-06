Il nuoto iridato fa tappa a Napoli. Dal 26 agosto al 30 settembre la piscina ‘Felice Scandone' ospiterà la prima fase dell'International Swimming League: 10 i club in gara dove ci saranno i più forti nuotatori azzurri e al mondo. Dressel, King, Seto, Sjostrom (nella foto), Hosszu, Le Clos, Cate e Bronte Campbell, Manaudou, italiani come Pilato, Scozzoli, Miressi, Martinenghi sono alcuni dei protagonisti del circuito che sfideranno in una stagione regolare articolata su cinque settimane. La conferenza stampa (14 giugno, ore 12.30) al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) presenterà ufficialmente l'evento. Per un mese il capoluogo campano accoglierà i migliori e le migliori atlete della disciplina: si alleneranno quotidianamente alla Mostra d'Oltremare e poi si sposteranno nella struttura in Viale Giochi del Mediterraneo per le sfide a pelo d'acqua, tra sbuffi e bracciate.

A novembre, conclusa la regular season, avranno luogo i playoff che coinvolgeranno i primi otto club di ISL che si confronteranno per un posto nella Final Four (a fine anno). "Nel 2019 la piscina Felice Scandone era piena di fan appassionati che hanno creato un'atmosfera così speciale da essere quasi irripetibile ma sogno – e spero, ha ammesso Konstantin Grigorishin, fondatore e presidente dell'ISL – che anche ad agosto si possa ricreare un entusiasmo simile, per quanto nel pieno rispetto della normativa Covid".

Cos'è e com'è strutturata l'International Swimming League? È il primo campionato mondiale che unisce i migliori nuotatori internazionali in una competizione a squadre. Fondata nel 2018, ISL insiste sulla partecipazione di 10 club che arrivano dal Nord America (Cali Condors, DC Trident, LA Current, NY Breakers e Toronto Titans), dall'Europa (l’italiana Aqua Centurions, la francese Energy Standard, l’ungherese Iron e l’inglese London Roar) e dall'Asia (Tokyo Frog Kings).