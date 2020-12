La storia di Natale 2020 è servita tramite una fotografia dal nuoto italiano. Protagoniste due atlete, una campionessa affermata e una in erba pronta a raccoglierne l'eredità. Federica e Virginia. Federica è la ‘Divina' Pellegrini tra le più grandi nuotatrici di ogni tempo e non solo d'Italia, Virginia e la giovanissima promessa del nostro nuoto, Virginia Consiglio. Entrambe in acqua contemporaneamente per la staffetta a squadre in occasione della Coppa Brema dove si sono scambiate fisicamente un testimone che, virtualmente, era stato già passato di mano 11 anni fa, nel 2009.

In quella data, la giovane Virginia aveva solamente quattro anni e finì immortalata in una fotografia tra le braccia di Federica, per il classico ricordo insieme ad una campionessa già affermata. Anche Virginia nuotava con passione e capacità ma mai in quel lontano 2009 si sarebbe potuta immaginare cosa le avrebbe riservato il destino. E oggi, nel 2020, il cerchio si è chiuso: in staffetta, Virginia e Federica si sono ritrovate nella stessa squadra, l'Aniene, complice il destino che si è divertito a incastonare il tutto.

Due momenti che fanno parte probabilmente di un disegno ancora più grande perché per Virginia, oggi quindicenne si è solamente all'inizio di una nuova avventura con larghissimi margini di miglioramento, sulle orme proprio della ‘Divina'. Anche perché Virginia è figlia d'arte, papà Antonio è stato campione europeo juniores nei 100 stile libero, mamma Paola farfallista argento nel 2004. Senza dimenticare la cugina Giorgia, già due volte argento mondiale ed una volta europeo sulle lunghe distanze.

Insomma, da quella fotografia del 2009 ad oggi di acqua ne è passata e l'acqua ha ricongiunto il presente e il futuro, Federica e Virginia. Che si sono passate il testimone per una staffetta. In attesa di farlo per continuare una carriera di successi.