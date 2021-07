Italia d’argento nella staffetta 4X100 stile libero, record e medaglia storica alle Olimpiadi Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno conquistato l’argento nella staffetta 4X100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. È stata un’impresa storica per il secondo posto, il record italiano e la prima storica medaglia ai Giochi nella staffetta veloce per gli Azzurri.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Argento, record italiano e prima medaglia nella staffetta veloce nella storia delle Olimpiadi. La 4 x 100 stile libero maschile regala all'Italia una notte da favola e dà un segnale molto forte dopo la prima giornata di gare in vasca che aveva riservato luci e ombre. A spazzarle via ci pensa il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo che salgono sul podio dopo aver completato la distanza in 3'10″11, un tempo che segna anche il nuovo primato nazionale. Oro agli Stati Uniti (3'08″97), bronzo all’Australia in 3'10″22 che ha tenuto testa agli Azzurri fino all'ultima bracciata.