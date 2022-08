Esplode il triangolo amoroso nel nuoto, campione olimpico minaccia il ritiro: “Così ci distruggete” Il nuoto australiano è scosso dal durissimo sfogo del campione olimpico 2016 Kyle Chalmers, che addirittura ha minacciato il ritiro qualora i media continuino a diffondere “titoli falsi”. Oggetto del suo sfogo le voci scaturite dal nuovo legame della sua ex fidanzata, Emma McKeon, con un altro membro della squadra australiana.

A Birmigham sono in corso di svolgimento i Giochi del Commonwealth, con la partecipazione di 5000 atleti in rappresentanza di 72 nazioni e territori. Ma nelle ultime ore, più che le gesta agonistiche dei protagonisti, a prendersi le copertine è stato il triangolo amoroso che nel nuoto ha portato il campione australiano Kyle Chalmers, medaglia d'oro olimpica a Rio de Janeiro nel 2016, a un durissimo sfogo, con la minaccia addirittura di ritirarsi.

Venerdì scorso l'Australia ha vinto l'oro nella staffetta mista stile libero, con un quartetto in cui – oltre a Chalmers – c'erano anche William Yang e a chiudere le due ragazze Mollie O'Callaghan e Emma McKeon. Battute nettamente Inghilterra e Canada e legittima esultanza dei protagonisti. Ma qualcuno ha notato che nei festeggiamenti non tutto era come avrebbe dovuto essere e alcuni media hanno messo in giro la notizia che Chalmers avrebbe ‘ignorato' la McKeon nella cerimonia di premiazione.

La staffetta australiana mista dopo la vittoria ai Giochi del Commonwealth

Il sostrato di questo vicenda è da cercare nella precedente relazione tra Chalmers e McKeon, legati sentimentalmente lo scorso anno. Una storia non soltanto finita ma anche rimpiazzata da quella tra la 28enne e un altro nuotatore australiano, Cody Simpson. Le speculazioni su un clima gelido all'interno della squadra australiana, causato dalla dinamica del triangolo sentimentale, si sono tradotte – dopo la gara di venerdì – in articoli dei tabloid che hanno descritto Chalmers come un amante tradito che si sarebbe comportato in maniera fredda con la sua ex fidanzata dopo aver vinto assieme la staffetta. Già in passato si era scritto di presunte reazioni dell'oro di Rio al nuovo legame di Emma, voci sempre da lui smentite con la richiesta che la questione non venisse più tirata fuori, ma stavolta evidentemente il limite è stato passato e Chalmers è esploso con un post su Instagram.

"A Birmingham avremmo dovuto festeggiare come una squadra per tutte le medaglie vinte in piscina – ha scritto il 24enne campione australiano – Invece i media hanno deciso di riprendere le loro domande da dove avevano cominciato a maggio dopo i trials. Non so quante altre volte debba essere detto non solo da me ma anche dai miei compagni di squadra, ma queste storie false stanno facendo più male che bene. Ho dedicato la mia vita a questo sport e a rappresentare il mio Paese. Sono il vostro ragazzo immagine dal 2016 e sono il cattivo nel 2022. E per nessun motivo diverso dal fatto che alcune persone nei media hanno bisogno di giustificare le loro buste paga, sapendo che i titoli falsi creano click e fanno guadagnare soldi".

La 28enne Emma McKeon ha vinto 5 ori olimpici: in Australia è un’istituzione

Chalmers ha continuato sempre più preso dalle emozioni, fino a minacciare il ritiro: "Ma sapete questo cosa fa alle persone di cui scrivete? Li distrugge a poco a poco e ora è arrivato il punto di rottura. Fino a questo punto ho cercato di continuare ad andare avanti, ma adesso vi chiedo per favore di smettere di scrivere questi titoli falsi, altrimenti il ​​mio tempo nello sport sarà finito. Non nuoto per questo, non mi sono avvicinato allo sport per avere a che fare con questo. Nuoto per ispirare gli altri e nuoto perché amo il mio sport e mi dà uno scopo. Questo potrebbe porre fine al mio tempo nel nuoto, spero che ne siate tutti consapevoli. La mia salute mentale in questo momento, per tutto quello avvenuto nel corso dei mesi, è al minimo, spero davvero che faccia piacere ai guerrieri della tastiera che continuano a scrivere notizie false. Grazie ancora alle persone che mi amano, si preoccupano e mi sostengono".

Emma McKeon con Cody Simpson, il suo attuale compagno

Il campione australiano arriva dunque a mettere in dubbio il prosieguo della sua carriera se quelli che ha definito "titoli falsi" continueranno ad avere risalto, affermando che i media non capiscono l'impatto che le loro storie hanno sulla salute mentale degli atleti. Del resto la relazione tra Emma McKeon e Cody Simpson, da quando è stata resa pubblica dai due, è continuamente sotto i riflettori – il 25enne Simpson è anche cantante, attore e modello – e inevitabilmente anche Chalmers ci finisce impigliato. Il nuoto non è nuovo a situazioni di questo tipo, con triangoli amorosi nati in piscina, basti pensare a Federica Pellegrini, Luca Marin e Laure Manaudou. Ma a questo punto Chalmers davvero non ne può più.