Vince la gara di minimoto e dona la coppa all’ultimo classificato: premiato il gesto del baby pilota A 10 anni il baby pilota italiano Giovanni Lava dopo aver vinto il campionato italiano minimoto ha donato la coppa della vittoria al ragazzino arrivato ultimo al traguardo: un bellissimo gesto oggi premiato con il World Fair Play Award. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gesto compiuto dal baby pilota veneto Giovanni Lava al termine di una gara di minimoto dell'estate del 2021 dopo quasi tre anni ha ricevuto un importantissimo riconoscimento internazionale. In una cerimonia di premiazione andata in scena a Budapest difatti il 13enne è stato insignito del prestigiosissimo World Fair Play Award per essersi dimostrato "un campione dentro e fuori la pista" come recita la motivazione elargita dai giurati.

Il motivo? Il bellissimo gesto compiuto dal ragazzo della provincia veneziana all'età di 10 anni al termine della gara della categoria "110 Ad Ohvale GPO" del Campionato Nazionale Velocità di minimoto andata in scena sul circuito di Pomposa il 1° agosto del 2021. In quell'occasione infatti Giovanni Lava vince la corsa laureandosi campione italiano della sua categoria ma è durante la premiazione che compie la sua impresa più bella. Dopo aver ricevuto la coppa del vincitore è sceso dal podio, ha fatto firmare il trofeo a tutti i ragazzi del team e lo ha donato al suo coetaneo che si era classificato all'ultimo posto.

"Volevo che fosse felice come noi. A me piace la gara, ma è più importante avere degli amici con cui condividere un momento di gioia" aveva poi detto all'epoca il baby pilota premiato poi con il World Fair Play Award. Lo ha sentito scusarsi con gli altri ragazzi per il fatto di aver cominciato a gareggiare da poco tempo e per arrivare sempre ultimo durante le gare. Una cosa che ha colpito molto il giovanissimo Giovanni Lava che, sceso dal podio, ha radunato tutti ragazzi delle squadra affinché firmassero la coppa per poi consegnarla, in una grande festa improvvisata, al ragazzino arrivato ultimo al traguardo.

Leggi anche Doriane Pin vince in F1 Academy ma nessuno le dice che la gara è finita: lei continua e viene punita

Un piccolo gesto, fatto con naturalezza da un bambino di 10 anni, dal peso specifico enorme in quanto incarna esattamente tutti quei valori su cui si dovrebbe basare lo sport a qualsiasi livello. Un gesto bellissimo che non è passato affatto inosservato tanto da ricevere il massimo riconoscimento a livello mondiale per quel che riguarda il Fair Play. Una gesto che ha reso orgogliosi la sua famiglia e il suo team più di qualsiasi altra vittoria ottenuta in pista.