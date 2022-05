Vettel subisce una rapina a Barcellona e insegue i ladri in monopattino: ritrova solo le cuffiette Dei ladri hanno rubato uno zaino al pilota della Aston Martin a Barcellona. Vettel quando lo ha scoperto grazie al Gps delle cuffiette ha cercato di localizzare i ladri ed è partito all’inseguimento.

A cura di Alessio Morra

Da qualche anno Sebastian Vettel tra i suoi soprannomi annovera pure quello di ‘Ispettor Seb', perché spesso si mette ad analizzare le altre vetture, lo faceva già ai tempi della Ferrari quando cercava di cogliere qualche particolare innovativo o da copiare. A Barcellona, in occasione dell'ultimo Gp di Formula 1, stavolta l'ispettore lo ha fatto per motivi personali. Perché dopo aver scoperto di essere stato rapinato ha inseguito i ladri e lo ha fatto in monopattino.

Vettel dopo il Gp di Spagna non è tornato subito a casa ed è rimasto a Barcellona, dove il giorno successivo alla gara, e cioè lunedì 23 maggio, ha subito una rapina. Ha commesso un errore Seb che ha lasciato la sua auto, parcheggiata all'esterno dell'albergo, con i finestrini aperti. I malviventi se ne sono accorti e soprattutto hanno visto che c'era uno zaino a bordo e velocemente lo hanno preso. Quando il quattro volte campione del mondo se n'è accorto ha cercato di capire dove fossero i ladri con il bottino. E Vettel ha usato la tecnologia per rintracciarli.

Nello zaino c'erano anche dei documenti e gli AirPod, e le cuffiette hanno dato la possibilità al tedesco di rintracciare i ladri. Perché utilizzando il Gps delle cuffiette, tramite l'iPhone, è riuscito a localizzare i ladri ed è partito all'inseguimento con un monopattino elettrico. Una scena incredibile. Seb è arrivato nel quartiere di ‘El Raval', dove ha trovato una piccola parte del bottino. Perché i ladri avevano lasciato lì gli AirPod, forse quando avevano capito che era attiva la funzione di geolocalizzazione. Vettel li ha trovati, ma documenti zaino invece erano scomparsi. A quel punto il pilota della Aston Martin si è recato alla polizia dove ha effettuato una regolare denuncia.