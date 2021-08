Vettel indagato per la maglia arcobaleno indossata in Ungheria: “Squalificatemi, lo rifarei” Sebastian Vettel è stato posto sotto indagine per non aver rispettato le procedure durante la cerimonia pre-gara all’Hungaroring, prima del GP di Ungheria in cui è arrivato secondo. Ha indossato la tuta arcobaleno con la scritta “Same Love” a sostegno della comunità LGTBQ, anche durante l’inno nazionale. Insieme a lui sono stati ammoniti dalla FIA anche Sainz, Stroll e Bottas per lo stesso motivo.

A cura di Alessio Pediglieri

Sotto indagine per aver indossato una maglia arcobaleno. Per Sebastian Vettel è arrivata l'apertura ufficiale dopo quanto accaduto nel pre-gara del GP di Ungheria dove il pilota si è presentato con una divisa che non rientrava nei canoni del regolamento e che ha portato ad uno strascico anche polemico: "Sono felice se mi squalificano. Possono farmi quello che vogliono, non mi interessa. Lo rifarei" ha commentato il tedesco davanti alla notizia di una indagine aperta nei suoi confronti. Alla fine è arrivata una semplice ammonizione verbale trattandosi di una situazione che non ha riguardato la pista, ma la decisione della FIA ha lasciato comunque molto perplessi.

L'accusa è di non aver rispettato le procedure pre-gara e aver indossato la maglia arcobaleno a sostegno della lotta contro le discriminazioni sessuali e a favore della comunità LGTBQ che in Ungheria è vessata da pesantissime peggi: "L'ho fatto a sostegno di tutti coloro che soffrono per le regole di questa Nazione" ha detto il pilota dell'Auston Martin che all'Hungaroring è riuscito a salire sul podio al secondo posto, davanti a Hamilton e dietro a Ocon.

Dopo la gioia di essere tornato protagonista in pista, ora Vettel dovrà rispondere ai commissari essendo stato convocato insieme a Carlos Sainz Jr, Valtteri Bottas e Lance Stroll perchè ha violato il regolamento e le procedura pre-gara. Il richiamo si riferisce alla cerimonia in cui il tedesco si è presentato e ha tenuto tuta e mascherina arcobaleno, in chiaro segno di sostegno alla comunità LGTBQ e che ha portato la FIA ad aprire una indagine.

Sebastian Vettel ha indossato una maglietta color arcobaleno durante le cerimonie pre-gara sulla griglia con le parole ‘Same Love' indossando in contemporanea come parte del suo sostegno alla comunità LGBTQ in Ungheria. L'indagine aperta da parte della FIA sostiene che i piloti avrebbero dovuto togliersi le magliette durante l'inno nazionale. Alla domanda sulla convocazione della FIA dopo la gara, Vettel ha capito subito che si trattava della cerimonia pre-gara: "Ho sentito che è perché ho tenuto la maglietta anche durante l'inno nazionale. Sono felice di ciò che ho fatto e se mi squalificano. Possono fare di me quello che vogliono, non mi interessa. Lo rifarei ancora"