Verstappen pauroso, segue il GP sui maxi-schermi mentre guida e nota la Ferrari: “Che facciamo?” Max Verstappen sta dominando il Mondiale di Formula 1 e ‘deve occupare’ anche il tempo durante le gare e nei suoi team radio da dimostrazione di seguire anche cosa fanno gli altri piloti. A Silverstone si è occupato anche della Ferrari.

A cura di Alessio Morra

Un Mondiale così non si era mai visto. La Red Bull ha realmente la possibilità di vincere ogni Gp e Verstappen può battere e sta battendo già svariati record. A Silverstone non aveva mai vinto, e in Inghilterra ha cancellato pure quello zero dalle sue statistiche. Una cavalcata clamorosa che non smetterà. Per gli altri solo le briciole. Max in ogni gara regala delle perle extra pista e anche nel Gp di Gran Bretagna ha dimostrato di vivere in un mondo a parte.

Numeri record, numeri mostruosi quelli di Verstappen che a Silverstone ha vissuto un altro weekend da re (d'Inghilterra stavolta). Pole Position e vittoria. Ormai è l'abitudine. Talmente tranquillo Super Max che nei suoi team radio traspare il suo mondo, quello nuovo, quello del campione formidabile che guida una vettura fenomenale pronta a regalargli successi tranquilli uno dietro l'altro.

Non deve preoccuparsi di guardare negli specchietti, non può pensare solo a correre, anzi, a volare, perché spesso via radio gli dicono di non accelerare, perché tanto il giro veloce è sempre suo ed è inutile farne una serie uno dietro l'altro, quindi per fare qualcosa, oltre che guidare, per tenere sveglia la mente e per non distrarsi – perché dietro la distrazione c'è spesso un errore, magari piccolo (capitava pure a Schumacher) – lui Max ‘deve' fare qualcosa, si occupa così della gara degli altri, pure se di rivali veri non ne ha.

Vive in un mondo tutto suo il due (quasi tre) volte campione del mondo di Formula 1 che per occupare il tempo segue il Gp a tutto tondo e dai maxi-schermi – si pensi quanto è tranquillo – guarda cosa fanno gli altri piloti e a Silverstone ha tenuto d'occhio pure la Ferrari e al momento del pit-stop, anticipatissimo, di Leclerc, Max ha posto una domanda al suo box, che ha prodotto una risposta che è diventa virale ed è parsa quasi una presa in giro per la casa di Maranello.

Verstappen vede Leclerc ai box, il primo dei big a fermarsi al giro 19, lo fa sbirciando da un maxi-schermo (ha il tempo per fare pure questo) e pensa che magari la strategia o meglio la mossa della Ferrari possa provocare a un cambio di strategia della sua Red Bull così chiede candidamente al suo ingegnere: "Ho visto la Ferrari fermarsi ai box. Suppongo che noi rimarremo fedeli alla nostra strategia?".

La risposta è nettissima: "Si, nessuna preoccupazione per il momento, Max". Tradotto: "Pensa solo a te, guida e procedi". Ma quelle parole per molti appassionati, non solo sui social, sono sembrate una sentenza per la Ferrari che si è beccata una risposta durissima, perché il "Nessuna preoccupazione" lascia pochi dubbi. La Ferrari non preoccupa la Red Bull, nemmeno un po'.