Charles Leclerc ha fatto la pole position a Baku, la seconda consecutiva e la nona della carriera. Ma a differenza di quella di Montecarlo non ha poi commesso errori e stavolta partirà sì dalla pole. Felice il pilota della Ferrari e pure Lewis Hamilton che dopo un venerdì complicato ha conquistato una splendida prima fila. Il grande deluso della sessione di Qualifiche è Max Verstappen, che si è lasciato andare nell'intervista che ha seguito la sessione ed è stato anche bacchettato da Johnny Herbert, ex pilota che lavora per la televisione inglese, che al termine gli ha detto: "Ti vuoi scusare per il linguaggio sboccato?".

A caldo era nervoso il pilota olandese della Red Bull, che probabilmente stasera a bocce ferme penserà che quando è partito dalla terza posizione ha poi vinto agevolmente il Gran Premio, è successo a Imola nel mese di aprile. Ma il dispiacere per essere arrivato alle spalle dei suoi rivali era molto forte e Max ha espresso soprattutto il suo disappunto. Si è infastidito perché come a Montecarlo, pure a Baku non ha avuto la possibilità di chiudere il suo secondo tentativo a causa di un incidente – due settimane fa sbagliò Leclerc mentre stavolta fatale è stato Tsunoda.

A dire il vero è stata una qualifica stupida. C'è stata tutta quella m***a. che succede qui tutto il tempo. Siamo terzi e abbiamo una buona macchina. Questo è un circuito cittadino, quindi può succedere. Ovviamente avrei preferito essere più avanti, ma come hai visto in qualifica qui può succedere di tutto. Quindi forse anche in gara. Speriamo di fare un buon inizio e poi vedremo.

La grinta dei giorni migliori è già pronto a trovarla, e la frustrazione di Verstappen è giustificabile, ma certo al di là dell'appellarsi alla questione fortuna o sfortuna Max sbaglia a prendersela per le bandiere rosse, che fanno parte del gioco, a maggior ragione in un circuito cittadino.