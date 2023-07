Verstappen indistruttibile, ha vinto con una mano fasciata: “Quando guido, non ci penso nemmeno” Un leggero infortunio all’arto destro non lo ha frenato né nelle qualifiche né in gara. A dargli filo da torcere sono stati Norris e la McLaren: “Sono partito malissimo e dobbiamo capire perché”.

Il pilota olandese ha guidato e vinto a Silverstone nonostante un leggero infortunio alla mano destra.

Indistruttibile. Max Verstappen è di un altro pianeta, nessuno sembra in grado di fermarlo se non… se stesso. E anche quando la (s)fortuna gli tira un brutto scherzo, e gli mette un po' i bastoni tra le ruote, trova il modo per trarsi d'impaccio da campione. A Silverstone ha conquistato l'ottava vittoria su dieci gare del Mondiale Formula 1, le uniche due volte che non è salito sul podio più alto sono state in Arabia Saudita e in Azerbaijan ‘accontentandosi' del secondo piazzamento alle spalle di Sergio Perez.

Il dominio dell'olandese è assoluto, a guardare i distacchi in classifica viene un capogiro: +99 punti sul messicano compagno di scuderia e +118 su Fernando Alonso (rispettivamente secondi e terzi nella graduatoria iridata), mentre da Hamilton in giù il divario è addirittura abissale.

Il campione del mondo olandese si prepara per correre il GP.

A rendere epica la prestazione nel Gran Premio di Gran Bretagna è stato anche un leggero infortunio alla mano destra che ha costretto il pilota Red Bull a mettersi al volante della monoposto con l'arto bendato. Così era riuscito ad assicurarsi la pole position sabato scorso, così oggi ha duellato con Lando Norris e poi piazzato la zampata del leader assoluto. Cosa gli era successo? "Mi sono solo slogato un po' il dito – aveva spiegato dopo le qualifiche -. La mia mano ha dato solo un po' di fastidio".

Come si sia fatto male non è stato in grado di spiegarlo. Ha provato a ricostruire cosa gli era successo: "Forse ho solo messo la mano in maniera sbagliata", ha ammesso a motorsport.com chiarendo che non si sentiva preoccupato in occasione della gara. "L'adrenalina c'è sempre… e quando guido non ci penso nemmeno troppo".

A Silverstone è arrivata l’ottava vittoria su 10 gare per il pilota Red Bull.

Fin qui il retroscena sul piccolo intoppo dei giorni scorsi che non ha affatto pregiudicato la performance odierna che commenta con molta franchezza a cominciare dal semaforo verde: "Sono partito malissimo e dobbiamo capire perché – ha spiegato nel dopo gara -. Ma anche Lando Norris e le due McLaren erano veloci, non è stato semplice superarlo. Nei duelli è stato molto corretto. Una volta in testa sono riuscito a staccarle".

Qualche altro brivido è arrivato dopo la Safety Car per la gestione degli pneumatici: "Con una mescola più soft delle gomme – ha aggiunto Verstappen – è stato difficile evitarne il deterioramento. Il vantaggio è rimasto sempre sui 3 secondi e mezzo ma oggi non è stato semplice".