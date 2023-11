Verstappen fa vincere 500 euro a Horner, se li era giocati con Marko: “Cavare sangue da una pietra” Max Verstappen non sapeva che alle sue spalle c’è un ricco giro di scommesse interne… “Helmut ha perso una scommessa? In che mondo viviamo?”.

A cura di Paolo Fiorenza

La Formula 1 è quello sport con due ruote e un motore dove vince sempre Max Verstappen con la sua Red Bull: mai massima fu più vera quest'anno, visto che trionfando anche oggi nel GP di Abu Dhabi – ultima gara del campionato – il 26enne pilota olandese, tre volte campione del mondo, è passato per primo sotto la bandiera a scacchi ben 19 volte su 22. Un dominio record, qualcosa di mai visto nella storia della F1. Verstappen non lascia nulla agli avversari, neanche le briciole, neanche in qualifica: la sua pole position ha fatto vincere 500 euro al team principal della Red Bull Christian Horner, che aveva scommesso al riguardo col super consulente della scuderia austriaca Helmut Marko.

Verstappen e Marko festeggiano lo scorso 16 novembre il 50simo compleanno di Horner: con loro anche Perez e Newey

Horner aveva puntato sulla pole di Verstappen nelle qualifiche di sabato, sfidando Marko, soldi alla mano. Il cannibale di Hasselt aveva faticato durante le prove libere e si era lamentato del comportamento della sua vettura. Ma al momento delle cose serie, ha piazzato la zampata, mettendo la sua Red Bull in pole davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla McLarer di Oscar Piastri. Una prestazione che gli è valsa i complimenti interessati di Horner: "Ben fatto amico. Mi hai appena fatto vincere 500 euro da Helmut, che è come cavare sangue da una pietra".

Max Verstappen con la fidanzata Kelly Piquet

Verstappen ha ribattuto divertito: "Helmut ha perso una scommessa? In che mondo viviamo?". Impossibile del resto non avere il buon umore galoppante quando si dispone di una macchina che ha una superiorità così schiacciante sugli avversari. Quella di Abu Dhabi è stata la 32esima pole position in carriera di Max e la 12esima della stagione, anticamera della 19sima vittoria in gara arrivata oggi. Durante l'inverno le altre scuderie, Ferrari e Mercedes in primis, faranno bene a darsi da fare per cercare quanto meno di rendere avvincente il prossimo Mondiale di Formula 1. Che ha fin da adesso un netto favorito…

