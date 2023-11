Max Verstappen si prende pure l’ultima pole del 2023: anche Leclerc in 1ª fila al GP di Abu Dhabi Verstappen partirà dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi. In prima fila anche un super Leclerc.

A cura di Alessio Morra

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen partirà dalla pole position anche nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota campione del mondo scatterà in prima fila con uno straordinario Charles Leclerc, autore di un giro straordinario. In seconda fila Piastri e Russell, poi Lando Norris. Sainz fuori in Q1 e solo sedicesimo al via.

I piloti tardano a uscire in Q1. La pista si migliora di secondo in secondo. Verstappen fa subito il tempo. Hamilton e Alonso sono costretti a fare un giro doc per mettersi in salvo nel finale. Albon vola, Tsunoda pure. Carlos Sainz però non riesce a migliorarsi ed è 16°. Lo spagnolo è fuori e partirà dall'ottava fila. Eliminati pure le Alfa Romeo, Magnussen e Sargeant.

Tesissima pure la Q2 che vede l'eliminazione di Lewis Hamilton, che per un soffio viene buttato fuori. Escono anche Ocon, Stroll, Albon e Ricciardo. Leclerc si mette in salvo. Russell fa il tempo alla fine. Verstappen ovviamente è il più veloce. Ma sono Hulkenberg e Tsunoda, oltre che a Gasly, a buttare fuori il sette volte campione del mondo.

Verstappen in Q3 fa subito un tempone e sa che è insuperabile. La McLaren ci crede, ma resta meravigliosa e mai prima in questo 2023 (tra qualifiche e gara), Piastri è terzo davanti a Norris. Ma chi è formidabile è Charles Leclerc che fa un giro strepitoso e con quello si prende la seconda posizione, quasi insperata. Tsunoda è altrettanto autore di una qualifica da nove in pagella.

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Abu Dhabi

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

4ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas)

5ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine)

7ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Alpha Tauri), Carlos Sainz (Ferrari)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10ª fila: Zhou Guanyou (Alfa Romeo), Logan Sargeant (Williams)

Formula 1 News Calendario Classifica segui