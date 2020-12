Max Verstappen, nonostante le aspettative della vigilia, nel Mondiale 2020 di Formula 1 non è riuscito a lottare con Lewis Hamilton per il titolo iridato. Durante la stagione il giovane pilota della Red Bull aveva rilasciato alcune dichiarazioni che avevano fatto molto discutere riguardo ai record del 35enne britannico e alla netta superiorità della Mercedes ("Il 90% dei piloti in griglia vincerebbe con quella macchina" aveva detto il 23enne lo scorso novembre). Tornato sul tema al termine della stagione l'olandese sembra però aver fatto una parziale marcia indietro rispetto a quanto affermato in precedenza chiarendo che considera il 35enne di Stevenage appena laureatosi campione del mondo per la settima volta in carriera come uno dei migliori piloti della storia della Formula 1.

“Tra di noi c’è molto rispetto – ha infatti sottolineato Max Verstappen in un’intervista rilasciata all'emittente olandese Ziggo Sport – e sono certo che crescerà ulteriormente negli anni. È anche abbastanza normale che ci voglia un po’ di tempo quando ti trovi davanti un diciassettenne – ha aggiunto facendo riferimento al rapporto tra i due quando il figlio d'arte muoveva i suoi primi passi nel Circus –, ma le cose sono cambiate abbastanza velocemente: ora lui è molto gentile con me. Ognuno di noi ha la propria vita al di fuori della Formula 1, ma quando siamo insieme andiamo molto d’accordo e sappiamo anche scherzare.

Lewis è certamente uno dei piloti migliori di sempre – ha poi chiarito il 23enne olandese –. È vero, in molti riuscirebbero a vincere con la sua macchina, ma questo non toglie nulla a lui. Un chiaro esempio di quanto sto dicendo è stato il GP della Turchia di quest’anno: è stata una gara molto difficile, ma alla fine Lewis è riuscito a vincere restando in pista senza commettere errori. Basta vedere dove è finito Bottas con la stessa macchina – ha infine concluso il pilota Red Bull – per capire la differenza tra un fuoriclasse e un buon pilota”.