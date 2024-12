Verstappen è feroce: “Per vincere il Mondiale di F1 si devono infrangere le regole, e io l’ho fatto”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Un vecchio detto dice che in amore e in guerra tutto è permesso. Sbagliato. Non è così. In amore non è tutto permesso. In Formula 1 invece sì, soprattutto se si vuole provare a vincere il titolo Mondiale. Questo pensa Max Verstappen, che ha vinto gli ultimi quattro campionati del mondo. L'olandese candidamente ha dichiarato che per vincere il titolo bisogna oltrepassare le regole e candidamente ha ammesso di averlo fatto anche in questa stagione.

"Se vuoi vincere il Mondiale devi infrangere le regole"

Max è uno dei più grandi di sempre della Formula 1, non solo per i titoli vinti. Verstappen è feroce in pista, nei duelli è quasi imbattibili ed ha un approccio quasi unico. Il pilota Red Bull si spinge oltre i limiti, lo ha fatto anche quest'anno quando c'era da duellare con Lando Norris. Il suo stile di guida ha portato la FIA ha modificare una serie di regole, o meglio linee guida dei piloti.

In una recente intervista concessa a ViaPlay il pilota olandese ha parlato del suo stile di guida, del suo approccio che lo porta spesso anche oltre il limite. Non si è nascosto Verstappen dicendo: "Se vuoi vincere il Mondiale di Formula 1, a volte devi essere disposto a prendere il massimo in ogni tipo di situazione, devi anche superare il limite se vuoi farlo o devi infrangere le regole. Questo è il mio modo di pensare, è quello che ho fatto e che farò. Non tutti lo capiscono perché non hanno tutti lo stesso tipo di mentalità".

Il discusso episodio con Norris in Messico

Verstappen nello specifico si è riferito a un episodio in particolare, quello che lo ha visto protagonista nel Gran Premio del Messico quando ha ricevuto venti di secondi di penalità (dieci più dieci) a causa di una manovra nei confronti di Norris. In pratica Max sapeva che con quella manovra avrebbe ostacolato il pilota inglese, ma al tempo stesso gli si è messo davanti e gli ha fatto perdere terreno prezioso nel duello con Carlos Sainz, che poi ha vinto la gara davanti a Norris. Verstappen invece si è piazzato sesto, ma così ha perso pochi punti con il britannico della McLaren: "Se rimpiango quello che ho fatto in Messico? Assolutamente no. Così ho guadagnato punti".