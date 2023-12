Venduta all’asta una tuta di Lewis Hamilton ad un costo esorbitante: non è come tutte le altre La tuta che Lewis Hamilton ha indossato nel giorno del primo successo in Formula 1 è stata battuta all’asta ed è stata venduta per 220 mila euro. Il valore è triplicato in meno di tre mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha stabilito una sfilza di record e punta a prendersi tutti i primati della Formula 1, ma per ora il pilota con più successi nella storia è Lewis Hamilton che di Gp ne ha vinti 103. L'ultimo a Jeddah nel dicembre 2021, il primo in Canada nel giugno 2007. Sono passati sedici anni e mezzo da quel momento e a distanza di tanti anni la tuta che indossò in quella gara il pilota inglese ha acquisito un valore enorme, ed è stata battuta all'asta nei giorni scorsi per 250 mila euro. Una cifra alta che è altissima se si considera che chi l'aveva acquistata solo pochi mesi fa l'aveva pagata un terzo.

Lewis Hamilton entra in Formula 1 nel 2007, viene scelto come partner di Fernando Alonso, due volte campione del mondo. L'inglese si rivela molto più forte del previsto, impara tanto e vola, perderà come lo spagnolo il titolo all'ultima gara. In quel campionato vinse quattro Gp, la prima (quella che non si scorda mai) è datata 10 giugno 2007. Hamilton trionfò in Canada, una delle sue piste preferite, in una gara pazza e con tanto brivido. Pazza perché sul podio salirono Heidfeld e Wurz. Raikkonen quinto, Alonso settimo, Massa squalificato. Brivido vero per l'incidente a Kubica, che fu letteralmente miracolato.

Lewis Hamilton il 10 giugno 2007 ha vinto il 1° Gp della sua carriera in Formula 1.

La tuta che indossava l'allora ventiduenne pilota lo scorso 26 settembre era stata battuta all'asta ed era stata acquistata da F1 Authentics che comprò un pezzo da novanta per 83.000 dollari, che fanno 75.000 euro. Una discreta somma. Il valore certamente era alto considerato che quel giorno si è materializzata la prima di oltre cento vittorie. Chi l'aveva comperata ha deciso però di rimetterla all'asta e l'ha rivenduta incassando una cifra enorme, praticamente moltiplicata per tre.

Nei giorni scorsi, infatti, a New York la casa d'aste britannica Sotheby's ha messo all'asta la tuta che Hamilton ha usato nel Gp del Canada 2007 e la cifra è salita tantissimo. Chi l'ha presa ha sborsato 241 mila dollari, che sono poco circa 220 mila euro. Praticamente il prezzo di quella tuta si è triplicato in meno di tre mesi. Ora non resta che da vedere se chi l'ha presa vorrà rimetterla sul mercato tra qualche mese, e bisognerà anche vedere se altre tute storiche, non solo di Hamilton, possano finire sul mercato, e nel caso ne sbucassero originali di Schumacher o Senna i prezzi potrebbero balzare alle stelle.

