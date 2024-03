Valentino Rossi lascia senza parole Pedro Acosta: non si aspettava quel messaggio su WhatsApp Il rookie della MotoGP 2024 Pedro Acosta ha svelato che la leggenda Valentino Rossi gli ha scritto dopo la sua prima gara nella classe regina: un messaggio WhatsApp che lo ha lasciato senza parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il debutto in MotoGP di Pedro Acosta non ha lasciato indifferenti gli appassionati e gli addetti ai lavori. Al dì la del 9° posto finale, nella gara inaugurale del GP del Qatar il 19enne spagnolo della GasGas infatti ha stupito tutti mostrandosi per nulla intimidito dagli avversari più esperti e titolati infilando una serie di sorpassi da brividi (compreso uno sull'otto volte campione del mondo Marc Marquez) e mettendo subito in mostra tutto il proprio talento. Tra i tanti rimasti colpiti dalla prestazione del rookie di Mazarron c'è stata anche la leggenda del Motomondiale Valentino Rossi, mentore tra l'altro di quel Pecco Bagnaia che ha vinto la gara di Losail, che, terminata la corsa, ha voluto far arrivare il proprio apprezzamento direttamente al giovanissimo pilota iberico.

Come rivelato da quest'ultimo infatti una volta rientrato nel proprio motorhome al termine della gara ha controllato i messaggi che aveva ricevuto su WhatsApp scoprendo che tra questi ce ne era anche uno inviatogli proprio dal Dottore: "Dopo la gara mi ha scritto Valentino" ha difatti confessato Pedro Acosta in un'intervista rilasciata alla trasmissione spagnola ‘Jugones' alla vigilia del secondo appuntamento del Mondiale della MotoGP 2024 a Portimao. E lo stesso campione in carica della Moto2 ha svelato anche il contenuto di quell'inaspettato messaggio che lo ha lasciato senza parole: "Mi ha detto: ‘Cosa sta succedendo qui!'" ha infatti proseguito il talentuoso pilota iberico.

Un messaggio che evidentemente non si aspettava di ricevere (anche perché non fa parte né del team VR46 né del rooster di piloti cresciuti nell'Academy di Tavullia) ma che, forse anche per questo, lo ha inorgoglito tantissimo: "Sono queste le cose belle" ha difatti commentato lo stesso Pedro Acosta mettendo questo messaggio WhatsApp ricevuto dal leggendario Valentino Rossi tra i momenti più emozionanti vissuti nel giorno della sua prima gara in MotoGP. Un attestato di stima non da poco dunque per il rookie della classe regina del Motomondiale che ora, già nel secondo round a Portimao, è chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere al debutto assoluto tra i grandi avvenuto in Qatar.

