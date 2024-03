Bagnaia show, vince la prima del mondiale MotoGP in Qatar partendo quinto: Binder 2°, Martin 3° Pecco Bagnaia vince la prima stagionale del mondiale di MotoGP in Qatar. Il pilota della Ducati arriva davanti a tutti al termine di una gara incredibile. Al secondo posto chiude Binder, Martin è terzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia vince la prima stagionale del mondiale di MotoGP in Qatar. Il pilota della Ducati campione del mondo in carica arriva davanti a tutti al termine di una gara incredibile iniziata con un ritardo per via del problema alla moto avuto da Raul Fernandez. Al via Pecco sorprende subito tutti prendendosi la testa della classifica nonostante fosse partito dalla quinta posizione. All'inseguimento del campione in carica c'erano Binder e Martin tallonati da un Marc Marquez ispiratissimo che ha dimostrato un grande passo. Cade subito Jack Miller ma nel frattempo Bagnaia tenta subito la fuga e in pochi giri guadagna un secondo sugli inseguitori.

Dopo 3 giri il vantaggio sul secondo – che si alternava sempre tra Binder e Martin – era infatti già di 2 decimi. Pecco ha avuto il vantaggio anche di sfruttare il fatto che alle sue spalle il pilota Pramac e quello della KTM si siano dati battaglia sin dall'inizio perdendo di fatto sempre più terreno dal ducatista. Alla fine il trionfo del ducatista è meritatissimo e nonostante il passo buono degli inseguitori, la Ducati ha dimostrato di avere subito, anche in questo mondiale, un rendimento pazzesco. Ottima gara alle spalle di Bagnaia anche di Marc Marquez che vuole tornare ad essere protagonista nuovamente in MotoGP a partire da questo mondiale.

