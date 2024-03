MotoGP oggi, orari TV su TV8 e Sky della gara del GP Qatar: Martin in pole, dove vederlo in diretta e streaming

Per poter assistere alla gara di MotoGP in Qatar sarà necessario collegarsi a Sky (previo abbonamento) ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). In alternativa la possibilità di assistere al duello tra il campione in carica Bagnaia e Martin anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, ma in differita alle ore 20:05. In streaming sarà possibile godersi la gara di Losail direttamente tramite l'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o su NOW.