MotoGP Qatar 2024, il programma del Gran Premio: date, orari e dove vederlo

Dopo i test la MotoGP torna in pista per il primo round del Mondiale 2024: da venerdì 8 a domenica 10 marzo infatti il Motomondiale è di scena sul circuito di Losail per il GP del Qatar. Il programma del primo weekend di gara stagionale segue il format introdotto la passa stagione: il venerdì i piloti della classe regina (ma anche quelli della Moto2 e della Moto3) scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), al sabato mattina per le Libere 3 e le qualifiche, al sabato pomeriggio per la Sprint Race e infine alla domenica per la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati. L'intero programma sarà trasmesso in diretta TV e live streaming da Sky e NOW, mentre qualifiche, sprint race e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8.

In questo primo appuntamento stagionale tutti gli occhi saranno puntati sul campione in carica Pecco Bagnaia, apparso già velocissimo nei test, e sul suo principale rivale Jorge Martin entrambi alle prese con la nuova Ducati. Interessante inoltre sarà soprattutto vedere il debutto di Marc Marquez con la Ducati, la GP23, del team Gresini e il livello di Enea Bastianini reduce da una stagione molto complicata.

Grande attesa anche per le Aprilia che di Maverick Vinales e Aleix Espargaro e per quelle della squadra satellite della casa di Noale, la Trackhouse Racing, che schiera invece la coppia composta da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Riflettori puntati anche su Luca Marini che debutta con la Honda ufficiale, Fabio Quartararo che spera in una riscossa della Yamaha, dei piloti del team VR46 Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio e delle KTM di Brad Binder e Jack Miller ma soprattutto quella con i colori del team GasGas del rookie più atteso, vale a dire il campione in carica della Moto2 Pedro Acosta.

MotoGP 2024, gli orari del GP Qatar e dove vederlo su Sky e TV8

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma del GP del Qatar di MotoGP, Moto2 e Moto3 che apre il Motomondiale 2024. Ecco gli orari del fine settimana del GP del Qatar che per la MotoGP prenderà ufficialmente il via con la prima sessione delle prove libere prevista venerdì 8 marzo alle 13:45 (ora italiana) e si concluderà con la gara di domenica 10 marzo la cui partenza è prevista per le ore 18 (ora italiana):

Venerdì 8 marzo (Prove libere)

Moto3

FP1: 12:00 – 12:35

FP2: 16:15 – 16:50

Moto2

FP1: 12:50 – 13:30

FP2: 17:05 – 17:45

MotoGP

FP1: 13:45 – 14:30

FP2: 18:00 – 19:00

Moto3

FP3: 10:30-11:00

Q1: 14:50-15:05

Q2: 15:15-15:30

Moto2

FP3: 11:15-11:45

Q1: 15:45-16:00

Q2: 16:10-16:25

MotoGP

PL3: 12:00-12:30

Q1: 12:40-12:55

Q2 13:05-13:20

Sprint Race: 17:00

Moto3

Gara: 15:00

Moto2

Gara: 16:10

MotoGP

WU: 13:40-13:50

Gara: 18:00

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP del Bahrain prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e in streaming sull'app SkyGo. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà a Losail anche su NOW. Mentre le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Il circuito di Losail

Ad ospitare il GP del Qatar che aprirà il Mondiale della MotoGP 2024 sarà il circuito di Losail situato a poca distanza da Doha. È un tracciato di 5,4 chilometri, con 10 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1068 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Losail è un tracciato mediamente impegnativo per i freni. Delle tredici frenate solo quattro sono considerate altamente impegnative per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti sei sono scarsamente impegnative. La staccata alla Curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 346 km/h ed entrano in curva a 99 km/h dopo 5,3 secondi di decelerazione in cui percorrono 294 metri.

Per la gara della MotoGP a Losail sono previsti 22 giri dopo il via (11 invece le tornate da effettuare durante la Sprint Race del sabato) e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 118,4 km. Il record della pista appartiene a Luca Marini che lo scorso anno su questo tracciato in qualifica ha fermato il cronometro sull'1'51″762.

