Valentino Rossi corre oggi a Brands Hatch, la gara del GT in diretta TV: orario e dove vederla Oggi sul circuito di Brands Hatch Valentino Rossi torna in pista per le due gare sprint del secondo round del GT World Challenge Europe 2022. Gara-1 e Gara-2 sono trasmesse in diretta TV su Sky a partire rispettivamente dalle ore 12:25 e dalle 17:45, ecco gli orari e dove vederle anche gratis in live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo lo sfortunato debutto di Imola oggi Valentino Rossi torna a correre nel GT World Challenge Europe 2022 che fa tappa sul circuito britannico di Brands Hatch. Per la leggenda della MotoGP saranno le prime due gare sprint della nuova carriera da pilota automobilistico. Alle ore 12:25 ci sarà il via della Gara-1 che, come nella successiva Gara-2 (in programma alle 17:45), durerà sessanta minuti e vedrà il 43enne di Tavullia alternarsi alla guida dell'Audi numero #46 del Team WRT al compagno di squadra Frederic Vervisch, che scatterà dalla Xª posizione nella griglia di partenza. Le gare di Valentino Rossi nel campionato europeo del Mondiale GT di oggi sono trasmesse in diretta TV su Sky ma anche in live streaming gratis su Youtube.

Valentino Rossi 17° e 11° in griglia di partenza dopo le qualifiche delle Gare Sprint di Brands Hatch

Oggi Valentino Rossi si troverà per la prima volta sulla griglia di partenza di una gara della Sprint Cup valida per il campionato GT World Challenge Europe 2022. Il team del nove volte campione del mondo di motociclismo al termine delle qualifiche, andate in scena ieri, ha fatto registrare il 17° tempo nella classifica dei tempi e prenderà quindi il via in Gara-1 dalla 17ª posizione, mentre in Gara-2 la sua squadra scatterà dalla 11ª casella.

A che ora corre Valentino Rossi oggi, gli orari TV delle gare a Brands Hatch

Oggi Valentino Rossi sarà impegnato in due gare sprint del campionato GT World Challenge Europe 2022 sul tracciato inglese di Brands Hatch. L'orario della partenza di Gara-1 è fissato alle ore 12:25, mentre Gara-2 inizierà alle 17:45. Questi dunque gli orari del secondo weekend da pilota automobilistico del ‘Dottore' dopo il suo ritiro dalla MotoGP.

GT World Challenge a Brands Hatch oggi in TV, dove vedere le gare di Valentino Rossi

Le gare di oggi del GT World Challenge Europe 2022 che disputa Valentino Rossi si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky al canale Sky Sport Action HD (canale 206 del decoder Sky) e sull'app SkyGo con la telecronaca di Ivan Nesta. Gara-1 e Gara-2 in programma oggi sul circuito di Brands Hatch in cui corre il pilota italiano si possono vedere anche in live streaming gratis su YouTube sul canale GT World.