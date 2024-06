Una rara Ferrari abbandonata da 28 anni ritrovata in stato pietoso in un fienile: era invasa da topi

video suggerito

Aprire la porta di un fienile abbandonato e trovarci dentro una rara Ferrari è il sogno di qualsiasi appassionato d'auto, ma per qualcuno di questi è appena diventato realtà. Di recente negli Stati Uniti è stato infatti ritrovato, proprio all'interno di un fienile, uno dei 929 esemplari di Ferrari 512 BB (Berlinetta Boxer) prodotti dalla casa di Maranello tra il 1976 e il 1981 rimasto parcheggiato senza cura in quel garage di fortuna per ben 28 anni.

Quello riportato alla luce dai ragazzi del canale youtube WD Detailing è difatti uscito dalla fabbrica nel 1980 e dal 1996 giace lì in stato di completo abbandono come dimostrano le condizioni pietose in cui versava la carrozzeria (con la coltre di polvere, terra e paglia che sembra essere l'ultimo dei problemi), gli interni pieni di muffa ed escrementi di animali e il motore V12 da 4.9 litri, che in origine era capace di erogare una potenza di oltre 360 CV per una velocità massima raggiungibile di 302 km/h, completamente infestato da una enorme colonia di topi che lì aveva creato la propria tana.

Secondo quanto riportato dagli autori dell'incredibile ritrovamento, quello che è ancora oggi il proprietario di quella Ferrari 512 BB (erede della mitica 365 GTB/4 Daytona e progenitrice della iconica Testarossa) avrebbe acquistato l'auto nei primi anni '90 insieme ad una Lamborghini Miura durante un'asta andata in scena nello stato americano della Georgia per poi utilizzarla per qualche tempo prima che vicissitudini familiari lo convincessero a parcheggiarla definitivamente in quel fienile nel 1996 quando il contachilometri segnava 31.075 km (19.309 miglia), cioè gli stessi che segna ancora oggi, dato che la lussuosa berlinetta che sul mercato dell'usato ha attualmente un valore che va dai 250mila ai 350mila euro da quel momento non ha più percorso nemmeno un metro.

Nel 2024, 28 anni dopo l'ultima volta in cui era stato acceso il motore di quella Ferrari 512 BB del 1980, ci ha pensato la nipote del proprietario a far risorgere dall'oscurità di quel fienile la rara vettura del Cavallino Rampante. Venuta a conoscenza del tesoro di famiglia, infatti, la donna ha contattato i ragazzi del canale youtube WD Detailing, famosi negli Stati Uniti per la capacità di ripulire e restaurare vecchi rottami riportandoli allo splendore originale. Lavoro che hanno compiuto magistralmente anche su questa rara berlinetta made in Maranello. Dopo diversi giorni di duro lavoro infatti sono riusciti a far tornare la vernice della carrozzeria al rosso originale e a restaurare gli interni che oggi sono pulitissimi seppur mantengono i segni del tempo come dimostra la colorazione marrone chiara dei sedili (sbiadita rispetto a quella più accesa che aveva nel momento in cui era uscita per la prima volta dalla fabbrica della Ferrari.

Il risultato finale è sbalorditivo con la Ferrari 512 BB rimasta chiusa in stato d'abbandono dentro un fienile per 28 anni riportata, esteriormente, all'antica eleganza. Il lavoro di restauro però non è completato. Anzi. Manca ancora la parte più complicata. Nel video infatti non c'è stato alcun tentativo di riaccendere il motore V12 per provare a rimettere in strada la vettura. Toccherà ora ai meccanici compiere l'ultimo decisivo passo per riportare definitivamente in vita un raro esemplare dell'iconico modello creato dalla casa del Cavallino Rampante alla fine degli anni '70 e di cui si erano completamente perse le tracce prima dell'inizio del nuovo millennio.