Una macchina riservata ai Vip invade la pista a Le Mans “per sbaglio”: paura in MotoGp L’episodio è accaduto durante una sessione delle prove libere della Moto3 e ha sollevato polemiche per la sicurezza. Il direttore di gara ha spiegato che si è trattato di “un errore del conducente alla guida”. Che ci faceva lì e come c’è finito?

L’auto del Vip Village che sbuca all’improvviso sulla pista di Le Mans.

Un'auto sbuca all'improvviso in pista mentre i piloti affrontavano la curva 11. A Le Mans s'è sfiorato un incidente dalle conseguenze rovinose oltre che drammatiche per colpa di un errore umano. L'episodio è successo durante la sessione delle prove libere della Moto3 del Gran Premio di Francia: le immagini delle moto che sfrecciano sull'asfalto fanno il paio con la sagoma della BMW X5 che a un certo punto sbuca dalla strada di servizio che viene utilizzata principalmente da mezzi di soccorso e recupero.

Quella vettura è uno dei veicoli che l'organizzazione mette a disposizione di sponsor e ospiti particolarmente facoltosi ai quali viene offerto il privilegio di una visuale speciale delle gare. Si tratta di una sorta di esperienza "premium" che solo in pochi possono permettersi. In buona sostanza, vengono portati nella zona limitrofa al tracciato così da osservare più da vicino cosa accade nel corso di un Gran Premio e degli appuntamenti agonistici che la precedono.

L’episodio avvenuto all’altezza della curva 11 del circuito francese.

Che ci faceva lì? Il mezzo del Vip Village c'è finito per sbaglio, è questa in sintesi la spiegazione data dal direttore di gara, Mike Webb, che ai media ha fornito la versione "dell'errore di guida": la persona che era al volante ha imboccato quell'accesso forse per distrazione o, più semplicemente, per una valutazione inesatta del percorso. Quando il conducente si è accorto di cosa era successo s'è ritrovato a pochi metri dall'ultima curva di Le Mans mentre a pochi metri sfrecciavano le moto.

L'intervento dei commissari di gara è stato provvidenziale nel gestire quella situazione ma lo spavento e l'imbarazzo per quanto successo sono stati grandi. Com'è stato possibile? Per evitare che la cosa potesse ripetersi è stata già bloccata l'uscita di quella strada di servizio.

Non è la prima volta che sull'asfalto della MotoGp accadono inconvenienti del genere, basta riavvolgere il nastro e tornare indietro al 2014 in occasione della caduta du Valentino Rossi a Brno. Quella sequenza dà la spiegazione migliore di quali possono essere i pericoli legati alla presenza di veicoli esclusivi nelle zona immediatamente adiacenti alle piste.

Allora il "dottore" perse il controllo della moto, scivolò sulla ghiaia mentre il mezzo carambolò nei pressi della macchina che era sistemata dietro le barriere di sicurezza. Le immagini furono impressionanti: la Yamaha del campione del mondo sorvolò il muro di copertoni e atterrò a pochi passi dal mezzo riservato ai vip.