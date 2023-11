Un presentatore TV spoilera il rinnovo di Leclerc con la Ferrari, poi lo incontra: la sua reazione Dopo le prove libere del GP di Abu Dhabi Charles Leclerc ha incontrato nel paddock il giornalista della Formula 1 che aveva appena annunciato in diretta TV il suo presunto rinnovo di contratto con la Ferrari: la reazione del monegasco allo spoiler costringe Will Buxton a fare marcia indietro.

A cura di Michele Mazzeo

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale di Formula 1 2023 sta per chiudere i battenti con il GP di Abu Dhabi, attualmente in corso sul circuito di Yas Marina, che emetterà gli ultimi verdetti di una stagione dominata da Max Verstappen e dalla Red Bull. Oltre alla lotta per il secondo posto nel campionato costruttori tra Ferrari e Mercedes, tra i temi principali del weekend di cui si discute nel paddock degli Emirati Arabi c'è anche quello legato al rinnovo del contratto con scadenza 2024 dei piloti della scuderia di Maranello Charles Leclerc e Carlos Sainz.

E proprio i rumors sul presunto rinnovo del monegasco già stipulato hanno fatto scoppiare un piccolo caso che ha coinvolto lo stesso alfiere del Cavallino Rampante che si è ritrovato una marea di messaggi sul proprio telefono dopo aver concluso la seconda sessione di prove libere sul tracciato emiratino nella quale aveva messo a segno la migliore prestazione cronometrica.

Tutto nasce infatti da uno spoiler fatto in diretta TV, ai microfoni di Sky UK, dal noto giornalista della Formula 1 Will Buxton che ha annunciato come fatto il prolungamento del contratto di Charles Leclerc con la Ferrari (per il quale invece ad oggi le trattative sono ancora in corso così come quello del suo compagno di squadra Carlos Sainz). "Alla fine del 2024 potrebbe esserci una delle più grandi rivoluzioni in griglia, uno scossone come non ne abbiamo mai visti. Riguarderà tutti i piloti fatta eccezione per Verstappen e Leclerc che sono legati alla propria scuderia da un lungo contratto, così come Norris" ha difatti detto il noto volto della F1.

Leggi anche Hamilton ridicolizza il muretto Ferrari in Messico: nel team radio di Leclerc il clamoroso errore

Data l'affidabilità riconosciuta alla fonte, la notizia ha inevitabilmente fatto il giro del mondo e in pochissimi minuti migliaia di tifosi della Rossa si sono riversati sui social network postando messaggi sul rinnovo di Leclerc con la Ferrari. Cosa fattagli notare dallo stesso pilota monegasco nel momento in cui lo ha incrociato nel paddock di Yas Marina.

Solo a quel punto Buxton si è accorto dell'errore commesso correndo ai ripari con un tweet in cui rivela lo scambio di battute avuto con il driver della scuderia di Maranello e rettifica quanto detto in precedenza in diretta TV: "Ho appena incontrato Charles. Gli ho detto ‘penso di aver inavvertitamente fatto qualcosa'. Lui ha riso e ha detto: ‘Ho visto! Il mio Twitter è appena esploso'. Mi sono sbagliato. Il suo contratto scade a fine 2024. Non oltre. Mi scuso ancora per il mio rumor infondato indotto probabilmente dal jet lag" ha difatti scritto il presentatore di F1 TV smentendo di fatto la notizia del rinnovo di contratto di Leclerc con la Ferrari già formalizzato.

Formula 1 News Calendario Classifica segui