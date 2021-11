Un murales per Valentino Rossi a Valencia: tanti riconoscimenti per l’ultima gara del Dottore Un gigantesco murales e una piazza dedicata a Valentino Rossi, che domenica correrà la sua ultima gara al circuito Ricardo Tormo di Valencia. Tanti riconoscimenti per onorare la carriera del Dottore.

A cura di Vito Lamorte

L'ultima volta di Valentino Rossi in pista chiude un'epoca nel motociclismo e nello sport. Il Dottore correrà la sua ultima gara a Valencia prima di ritirarsi dalle corse e dopo i tanti tributi ricevuti a Misano, la pista di casa per il numero 46, ecco che anche in Spagna sono in corso tantissimi riconoscimenti per il pilota più forte della storia. Nelle scorse ore è stato svelato un gigantesco murales ed è stata dedicata una piazza in onore alla carriera di Rossi, che domenica appenderà definitivamente i guanti e casco al chiodo. Il murales è stato firmato da Axe Colours e riproduce il viso del "Dottore" su un palazzo che si affaccia nei pressi del paddock e rimarrà per sempre al ‘Ricardo Tormo’: l'opera è stata firmata dallo stesso VR46, che si è complimentato con l'artista per il lavoro e ai microfoni di Sky ha commentato con un ironico "Sembro più giovane”.

C'è grande attesa per questo evento perché Valentino è un personaggio amatissimo e le sue gesta hanno segnato un'era sulle piste di tutto il mondo. Domenica con il GP di Valencia il 42enne di Tavullia metterà un punto sulla sua lunga e vincente carriera nel Motomondiale ma lo farà senza essere riuscito a sfatare la "maledizione del nove". Il suo ultimo Gran Premio dopo 26 stagioni e dal primo giorno del weekend spagnolo nel paddock hanno cominciato a festeggiarlo a celebrare il mito di ValeRossi.

Anche il circuito di Valencia ha voluto omaggiare il nove volte campione del mondo con un poster firmato da tutti i piloti e nelle scorse ore sono arrivati riconoscimenti anche da parte di tanti colleghi.

Quello che stiamo vivendo è un weekend di corse destinato a rimanere nella storia e poco importa se Rossi si è piazzato al 10° posto nelle ultime qualifiche della carriera. Con la solita ironia Valentino ha parlato della possibilità che gli altri piloti lo lascino passare regalandogli il 200° podio in MotoGP alla sua ultima gara della carriera (“Se mi regalano un podio sono molto contento. Posso pagarli o organizzare una festa a spese mie”) ma la storia passa da Valencia in queste ore. E tutti noi ne saremo spettatori.