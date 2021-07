Ufficializzato il calendario della Formula E 2022: l’ePrix di Roma sarà il 9 aprile

La FIA ha ufficializzato il calendario del Mondiale di Formula E 2022: sedici le gare in programma. Confermati gli appuntamenti a Monte Carlo e Roma (l’E-Prix nella capitale sarà il 9 aprile). Tre le nuove sedi in cui il campionato per monoposto 100% elettriche farà tappa nella prossima stagione: Città del Capo (Sudafrica), Vancouver (Canada) e Seul (Corea del Sud).