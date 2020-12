Adesso è ufficiale: il pilota giapponese Yuki Tsunoda farà il suo debutto in Formula 1 con AlphaTauri nella prossima stagione, 2020-2021 visto che la Red Bull ha deciso di promuovere il pilota ventenne per sostituire Daniil Kvyat e diventerà così compagno di scuderia di Pierre Gasly. Una notizia che, ovviamente, ha entusiasmato il pilota del Sol Levante che ha subito puntato in lato: "Il mio sogno principale è diventare campione del mondo", è stato il suo primo commento a seguito dell'ufficializzazione in Formula1.

Un momento storico per il mondo dei motori perché Tsunoda diventerà il primo pilota giapponese a correre in Formula1 dai tempi di Kamui Kobayashi, che aveva gareggiato per l'ultima volta in pista nel 2014: "Come la maggior parte dei piloti, il mio obiettivo è sempre stato quello di correre prima o poi in Formula 1, quindi sono molto contento di questa notizia". Tsunoda, 20 anni, sarà anche il primo pilota a essere nato nel terzo millennio a correre in Formula1. "Voglio ringraziare la Scuderia AlphaTauri, la Red Bull per avermi dato questa opportunità, e ovviamente tutti quelli della Honda, per tutto il loro supporto finora nella mia carriera, che mi hanno dato grandi opportunità di correre in Europa"

Tsunoda, arrivato in Europa solo due anni fa dopo aver gareggiato esclusivamente in Giappone, riuscendo a raggiungere rapidi progressi nelle formule junior dopo aver vinto il campionato giapponese F4 nel 2018. Ha concluso al nono posto nella sua prima stagione di F3 l'anno successivo, conquistando una vittoria e altri due podi, prima di fare scalpore in quest'ultima stagione in F2 con sette podi, comprese due vittorie. "Mi rendo conto che il prossimo anno porterò le speranze di molti fan giapponesi in F1 e proverò a fare del mio meglio anche per loro"

Le aspettative della Red Bull sono altissime come ha dichiarato Franz Tost, Team Principal di AlphaTauri: "Seguendo Yuki in Formula 2 quest'anno, ho notato il giusto mix di aggressività da corsa e buona comprensione tecnica. Durante il test di Imola a novembre, quando ha guidato la nostra vettura del 2018, i suoi tempi sul giro sono stati molto costanti rispetto a una simulazione di gara, ha progredito nel corso della giornata e ha fornito utili feedback ai nostri ingegneri. Sta imparando velocemente, è pronto per il salto in F1, la sua integrazione è perfetta"