Tragedia nel Rally, l’auto perde il controllo: morta la navigatrice, pilota in gravi condizioni Il mortale incidente è avvenuto poco prima delle 11:00 di sabato 10 novembre durante una manifestazione in Veneto dedicata alle auto storiche. La navigatrice è deceduta sul colpo, il pilota ricoverato d’urgenza. Il Rally è stato subito sospeso.

L’incidente mortale è avvenuto nella mattinata di sabato 10 dicembre, a Badia Calavena nel Veronese poco dopo che aveva preso il via la manifestazione riservata alle auto storiche. Le condizioni di pilota e navigatrice erano apparse subito gravi, poi la notizia del decesso della donna, di 53 anni, di Reggio Emilia, morta sul colpo a seguito dei traumi riportati nella tragica uscita di strada.

Sul luogo dell'impatto sono arrivati subito i soccorsi del 118 che hanno provato a salvare le due persone incastrate nelle lamiere dell'auto. In un primo momento entrambi sembravano essere ancora vivi, malgrado le gravi condizioni, poi la conferma del decesso avvenuto sul colpo per la 53enne che era al posto del passeggero in qualità di navigatrice. Il Rally d'epoca è stato immediatamente sospeso mentre la polizia stradale ha effettuato i primi accertamenti per la ricostruzione dell'incidente e le cause che lo hanno provocato.

Per la donna, Barbara Incerti, non c'è stato nulla da fare mentre l'uomo che era al volante, Nicola Cassinadri 50enne nativo di Castelnuovo Né Monti c'è stato il trasporto d'urgenza su ambulanza all'ospedale più vicino, di Borgo Trento, dove è stato ricoverato e le cui condizioni sono ancora in fase di accertamento. Al momento si sa solo che l'auto, una Peugeot 205 Rallye, ha perso improvvisamente il controllo uscendo fuori dalla carreggiata poco prima delle 11:00 nel tratto del passaggio a Badia Calavena all'altezza della frazione Santissima Trinità.

La manifestazione dedicata alle auto storiche era alla sua prima edizione assoluta, e aveva visto il via di ben 117 equipaggi suddivisi tra due categorie in gara, il "1° Rally del Veneto" e il "1° Regolarità del Veneto". Tra questi anche quello composto da Nicola Cassinadri e Barbara Incerti, coinvolti nel terribile incidente avvenuto sabato mattina.