Toto Wolff scrive la lettera d'addio a Hamilton: "Grazie Lewis, abbiamo fatto un viaggio incredibile" Lewis Hamilton con il GP di Abu Dhabi darà l'addio alla Mercedes, Toto Wolff gli ha scritto una lettera bellissima con la quale ha celebrato dodici anni meravigliosi vissuti assieme.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà l'ultimo che Lewis Hamilton disputerà con la Mercedes. Il britannico lascerà il team dopo dodici stagioni e passerà alla Ferrari, ma Sir Lewis lascerà anche il mondo Mercedes, perché anche nelle sei annate con la McLaren guidava con un motore tedesco. Si attendono lacrime e una grande festa. Il commiato è c'è partito e il maestro di cerimonie non poteva non essere che Toto Wolff che ha scritto una lettera al suo ex pupillo.

"Un viaggio incredibile, numeri impressionanti"

Sarà un cambio epocale per la Mercedes, per Hamilton e per tutta la Formula 1. Toto Wolff è quello che per svariate ragioni ne risentirà maggiormente – anche se il futuro sarà comunque radioso con Andrea Kimi Antonelli. Il boss della Mercedes omaggia in modo favoloso il pilota inglese scrivendo: "Dopo 12 anni incredibili in questo fine settimana ci prepariamo a scrivere l’ultimo capitolo della nostra storia con Lewis. È stato un viaggio incredibile. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2013, non potevamo immaginare cosa sarebbe successo. I numeri sono impressionanti: sei campionati del mondo piloti, otto titoli costruttori, 84 vittorie, 78 pole position, 153 podi. Quello tra Hamilton e la Mercedes è il binomio di maggior successo nella storia della F1″.

"Il nostro rapporto va oltre la pista"

Ma Wolff ha voluto ricordare soprattutto il percorso extra pista, con momenti belli e brutti, tutti superati, e il grande lavoro svolto anche per situazioni davvero importanti come l'inclusione e la diversità: "Abbiamo gioito insieme nei momenti felici e superato fianco a fianco quelli difficili. Il nostro rapporto va ovviamente oltre le fredde statistiche e siamo orgogliosi di aver lavorato insieme per l’inclusione e la diversità, temi sui quali Hamilton si è sempre battuto diventando un catalizzatore del processo di crescita da parte della F1 nei confronti di queste tematiche”.

Lewis sarà sempre nella famiglia Mercedes

Ora però è il tempo di pensare alla festa, alla grande festa che deve essere tale come quelle del passato. Hamilton farà sempre parte della famiglia Mercedes: "Questo fine settimana deve essere una degna celebrazione di tutto ciò onoreremo questa storia senza precedenti ad Abu Dhabi e nella settimana successiva, quando visiteremo Kuala Lumpur, Stoccarda e infine Brixworth e Brackley. Hamilton farà sempre parte della nostra famiglia".

E si guarda poi alla prossima stagione con una coppia anglo-italiana: "Vogliamo terminare con una grande prestazione, anche per guardare con più fiducia al 2025. George Russell sarà il veterano del box e Andrea Kimi Antonelli un entusiasmante talento esordiente. Il nostro futuro è luminoso, ma vorrei chiudere il capitolo legato a Hamilton nel modo giusto. Grazie Lewis, per un’ultima volta, andiamo in pista".