Toto Wolff manda un ultimo messaggio vocale a Hamilton: gli dà un consiglio su cosa fare in Ferrari Nell’ultimo messaggio vocale inviato al suo ex pilota Lewis Hamilton, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha sorprendentemente elargito preziosi consigli per aiutarlo nell’inserimento in Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2025, cioè quando sarà uno dei principali rivali della sua squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Ad Abu Dhabi si è conclusa la lunga e vincente avventura di Lewis Hamilton in Mercedes e, tra emozionanti team radio, messaggi lasciati a chi prenderà il suo posto e commoventi celebrazioni, si sono scritte le ultime pagine di quello che è ad oggi il binomio più vincente della storia della Formula 1. Alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo 7 gennaio) il sette volte campione del mondo lascerà la casa della stella a tre punte per andare a realizzare il suo sogno di correre per la Ferrari e dunque si getterà a capofitto in una nuova suggestiva avventura.

Lascerà quindi le sue certezze, le persone con cui ha lavorato gomito a gomito in questi ultimi 12 anni e un ambiente di cui conosce ogni segreto per approdare in una Maranello tutta da scoprire e una scuderia fatta di migliaia di persone che deve imparare a conoscere (e anche velocemente). Da qui anche la decisione di prendere lezioni d'italiano prima di trasferirsi al Cavallino Rampante, un modo per accelerare quel processo di apprendimento e ambientamento che inevitabilmente dovrà compiere una volta giunto alla corte di Frederic Vasseur.

L'arrivo in un ambiente completamente nuovo inevitabilmente potrebbe nascondere delle insidie anche per un pilota esperto come lui che vive il paddock della Formula 1 da 18 anni e il mondo del motorsport da quando era solo un ragazzino di Stevenage con il sogno di arrivare un giorno a correre in quel campionato che ha reso immortale il suo idolo Ayrton Senna. Ed è per questo che gli affetti più stretti gli hanno dato alcuni consigli per come affrontare l'avventura in Ferrari. Fin qui nulla di strano, se non fosse che ad averlo fatto è stato anche il suo amico Toto Wolff, team principal di quella Mercedes di cui il neoferrarista Lewis Hamilton sarà uno dei principali avversari.

Eppure, nell'ultimo messaggio vocale inviato al suo pilota (reso pubblico dai profili social della stessa scuderia tedesca), ha voluto donargli alcuni preziosi consigli che gli potranno tornare certamente utili nel momento in cui comincerà la sua nuova avventura con i rivali di Maranello: "Ciao Lewis, sono in viaggio quindi ho pensato che fosse meglio lasciarti una nota vocale, come sempre – ha difatti esordito il manager austriaco -. Sì, è arrivato il momento, tutti sapevamo che sarebbe successo. Abbiamo corso l'ultimo giro. La partnership più lunga e di successo nella storia della Formula 1. Chi lo avrebbe detto quando abbiamo iniziato il percorso? È stata una corsa pazzesca per un ragazzo di Stevenage che aveva un sogno e che ha iniziato questo percorso con noi in Mercedes.

Quindi ora stai aprendo un nuovo capitolo con Ferrari – ha dunque proseguito -. Ma ricorda una cosa, la più importante. Trova le tue persone. Non solo quelle che lavorano con te o che firmano il tuo contratto, ovviamente sappiamo che è importante, ma parlo di quelle che sognano con te, combattono con te, che ti coprono le spalle e ti ascoltano. Quelle che ti sosterranno e che saranno anche in ginocchio con te. Quelli che vedranno anche le parti di te che non vuoi che siano viste, che non smetteranno mai di credere in te. Anche quando lo farai tu. Perché quando trovi le tue persone non solo batti il mondo, lo cambi. E qualsiasi cosa ti riserverà il futuro, ricorda che noi saremo sempre le tue persone. Perché ogni sogno ha bisogno di una squadra. Lo sai. Prenditi cura di te amico mio, ci vediamo in pista. Non vediamo l'ora davvero" è stato infatti il sorprendente messaggio vocale inviato da Toto Wolff a quel Lewis Hamilton che dal prossimo GP, il primo del Mondiale di Formula 1 2025, per la sua Mercedes sarà un avversario da battere.