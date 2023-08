Toto Wolff cade ancora dalla bici e si frattura il gomito: disavventura per il boss Mercedes Il team principal della Mercedes è caduto dalla mountain bike ed ha riportato la frattura del gomito sinistro. Non è la prima volta che Wolff subisce un serio infortunio.

A cura di Alessio Morra

Si può dire che alla Mercedes non gira niente per il verso giusto, al netto della pole in Ungheria e di qualche sporadico podio di Hamilton. Perché il team principal Toto Wolff ha subito un incidente in mountain bike ed ha riportato la frattura del gomito. Non è la prima volta che il dirigente austriaco rimedia una frattura in seguito a un incidente in bici.

Toto Wolff è uno degli uomini più vincenti in assoluto nella storia della Formula 1, stimato per la sua carriera, ma anche per il suo essere schietto e diretto dopo il Gp del Belgio si è concesso qualche meritata settimana di vacanza, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Wolff, che da ragazzo ha fatto il pilota, ama la mountain bike e nei giorni scorsi si è fratturato il gomito sinistro dopo una caduta. Un problema non da poco perché il gomito è un punto molto delicato. La moglie Susie ha reso noto il problema con un post su Instagram, un post rassicurante perché lo si vede con al fianco il figlio Jack.

Toto Wolff in compagnia di Stefano Domenicali, il CEO della Formula 1.

Non è la prima volta che Wolff subisce un infortunio a causa della mountain bike. Gli accadde già nel 2014, il primo dei sette anni d'oro della Mercedes, tecnicamente sono otto perché anche nel 2021 è arrivato il titolo Costruttori (l'esito di quello piloti ha prodotto infinite discussioni). All'epoca cadde dopo un'escursione alla quale erano presenti anche Hamilton (che poi vinse il titolo) e Rosberg, oltre a Paddy Lowe (che era il direttore tecnico). Wolff subì danni alla clavicola, alla spalla, al gomito e al polso destro. E in diversi Gp mostrò le conseguenze di quella caduta.

Leggi anche Verstappen imita perfettamente un team radio di Leclerc in conferenza: è uno sfottò alla Ferrari

Wolff, a cui si augura una pronta guarigione, a Zandvoort (dal 25 al 27 agosto) proverà a sorridere in pista. Difficile battere Verstappen in casa, ma la Mercedes ha mostrato dei progressi nelle ultime gare e si attesta al ruolo di seconda forza, che comunque non basta a chi ha segnato un'era e ha riscritto i record della Formula 1, che ora però la Red Bull ‘rischia' di battere.