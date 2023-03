Test MotoGP 2023 oggi a Portimao: programma, orari e come seguirli: non c’è diretta Tv e streaming La guida ai test di MotoGP 2023 a Portimao in programma l’11 e 12 marzo: gli orari italiani e il programma completo. Le prove non saranno trasmesse in TV, né in diretta né in streaming.

A cura di Alessio Morra

Torna in pista la MotoGP. Dopo i primi test stagionali che si sono tenuti a Sepang, nel weekend dell'11 e 12 marzo i piloti che disputeranno il campionato 2023 torneranno in pista e lo faranno a Portimao, in Portogallo. Qui verranno effettuati gli ultimi due giorni di test: dalla Ducati alla Honda, tutte le scuderie e i piloti cercheranno di trovare il setup giusto per la prima gara della stagione, in programma proprio a Portimao il prossimo 26 marzo

Nelle ultime prove in Malesia, svoltesi a febbraio, nelle prime nove posizioni c'erano piloti alla guida di moto italiane (sette Ducati e due Aprilia). La speranza è quella di vedere moto e soprattutto piloti italiani in grande spolvero anche in questo campionato. Pecco Bagnaia è il campione in carica, ha il numero 1 sulla carena della sua Ducati, ma sogna anche Enea Bastianini.

Come seguire i test di Portimao: non c'è diretta TV e streaming

Due giorni di test collettivi nello splendido circuito di Portimao. Il programma lavoro sarà senz'altro molto intenso. Perché Sabato 11 e domenica 12 marzo i test inizieranno alle ore 11 e termineranno alle 19:15, ora italiana. In Portogallo c'è un leggero fuso orario (di un'ora). Tutte le scuderie cercheranno di mettere a punto le rispettive moto per la prima gara stagionale che è in programma proprio nell'Algarve domenica 26 marzo. Quindi sono particolarmente importanti questi test, che seguono quelli della Malesia dove la Ducati ha mostrato la sua forza con Bagnaia e Luca Marini.

Sabato 11 marzo: ore 11 – 19:15

Domenica 12 marzo: ore 11 – 19:15

Dove vedere i test di MotoGP 2023 in diretta TV e live streaming

Gli appassionati di MotoGP non avranno la possibilità di seguire in diretta TV i test di Portimao. Sky che detiene i diritti televisivi del MotoMondiale – trasmette in esclusiva tutte le gare di ogni categoria, comprese le varie sessione di qualifica – non manderà in onda nessuna delle due giornate di test di Portimao. Così come non aveva fatto in occasione dei test di Sepang. Non ci sarà nemmeno la possibilità di seguire i test in streaming. La MotoGP da questo punto di vista si colloca in modo opposto alla Formula 1, che ormai da qualche stagione manda in onda le sessioni di test pre-stagionali. Sul sito ufficiale e sugli account social della MotoGP si potranno seguire i test. Ci saranno aggiornamenti continui, e anche su fanpage.it pubblicheremo tempi e risultati dei test.