Terrificante incidente di Ogura a Jerez: la moto si spezza in due parti, metà vola sulla rete Ai Ogura ha rischiato tanto durante i test di Moto2 a Jerez. Il pilota giapponese ha avuto un brutto incidente tant’è che la moto si è spezzata con tutto l’avantreno rimasto appeso nella rete a bordo pista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Test di Jerez da paura per Ai Ogura. Immagini impressionanti arrivano dal circuito spagnolo in cui il pilota 23enne giapponese ha avuto un incidente terribile nel corso dei test di Moto2. La moto è stata completamene demolita, spezzata in due, dopo una caduta ad alta velocità. Addirittura la parte anteriore della Boscoscuro del team MTHelmets-MSi – tutto l'avantreno (forcella e ruota) – è rimasta appesa nella rete a bordo pista. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota giapponese, che però non ha più girato dopo l'incidente per i dovuti accertamenti medici del caso.

La parte posteriore della moto rimasta intatta.

Nella immagini mostrate da Sky Sport si vede come la parte posteriore della moto sia stata tempestivamente messa in sicurezza mentre la parte anteriore fosse rimasta impigliata. Di fatto la moto si è spezzata e a giudicare da quanto visto ad Ogura è andata davvero bene e fortunatamente il pilota non ha subito nessun tipo di problema fisico. Sull'account social del team è apparso un messo: "Ci siamo presi un bello spavento". Ed è proprio il caso di dirlo a giudicare dalle impressionanti immagini giunte da Jerez.

Tra coloro i quali hanno avuto un incidente in questa giornata c'è anche Celestino Vietti – anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze – mentre Jake Dixon alla fine è stato il migliore di giornata davanti a Somkiat Chantra ed a Tony Arbolino. In questa giornata unica di test anche per le classi minori i piloti si sono alternati con quelli della Moto3. Solo tanta paura dunque per Ogura che però, anche dopo gli accertamenti medici, ha preferito non proseguire i suoi test preferendo restare fuori.

Una scelta comprensibile viste le condizioni della moto e il conseguente spavento per il pilota giapponese. Nella gara di domenica a Jerez, Ogura aveva chiuso la gara al sesto posto alle spalle del vincitore Aldeguer seguito poi da Roberts, Gonzalez, Garcia e Arenas. Il prossimo appuntamento ora con il Mondiale è nel weekend del 10-12 maggio quando Oguri e la Moto2 saranno di scena a Le Mans in occasione del Gp Francia.

