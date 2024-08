Super Bastianini vince la Sprint Race del GP di Gran Bretagna di MotoGP davanti a Martin: cade Bagnaia

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Enea Bastianini vince la Sprint Race del GP di Gran Bretagna di MotoGP lottando fino all’ultimo secondo e riuscendo a precedere Jorge Martin. Pecco Bagnaia è caduto al quarto giro mentre Bezzecchi è uscito subito alla partenza dopo che Morbidelli ha perso il controllo della moto alla prima staccata e lo ha centrato in pieno. Fuori anche Marc Marquez.

Il pilota della Ducati dopo la vittoria ha dichiarato: "Sono molto contento. Gran bella battaglia con Jorge, abbiamo spinto al limite. Il tempo finale è stato pazzesco e tutta la Sprint lo è stata. Questa è la mia prima vittoria dell’anno, sono contentissimo. Avevo già visto ieri che il passo era buono. Silverstone è una delle mie piste preferite”.

L'ordine di arrivo della Sprint Race di Silverstone.

​Bastianini 19'01.599 Martin +0.961 Espargaro +1.399 Binder +7.909 Acosta +8.308 A. Marquez +8.383 Miller +10.786 Viñales +10.904 Di Giannantonio +11.014

Pole di Aleix Espargaro al GP di Gran Bretagna

La pole position se l'era presa Aleix Espargaro, che nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna ha firmato il nuovo primato del circuito in 1'57.309 precedendo le due Ducati ufficiali. Al suo fianco ci sono Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, buon terzo a 0.384. In seconda fila Jorge Martin (Ducati Pramac), quarto e meno esplosivo delle precedenti sessioni in cui era apparso velocissimo, davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Brad Binder (Ktm).

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna di MotoGP

1ª fila

1. Aleix Espargaró 1:57.309 Aprilia

2. Francesco Bagnaia 1:57.517 Ducati

3. Enea Bastianini 1:57.693 Ducati

2ª fila

4. Jorge Martin 1:57.734 Ducati

5. Alex Marquez 1:57.817 Ducati

6. Brad Binder 1:57.950 KTM

3ª fila

7. Marc Marquez 1:58.098 Ducati

8. Maverick Viñales 1:58.137 Aprilia

9. Pedro Acosta 1:58.312 KTM

4ª fila

10. Fabio Di Giannantonio 1:58.371 Ducati

11. Jack Miller 1:58.736 KTM

12. Marco Bezzecchi 1:59.671 Ducati

5ª fila

13. Franco Morbidelli 1:58.599 Ducati

14. Raul Fernandez 1:58.608 Aprilia

15. Miguel Oliveira 1:58.655 Aprilia

6ª fila

16. Johann Zarco 1:58.730 Honda

17. Augusto Fernandez 1:59.012 KTM

18. Fabio Quartararo 1:59.092 Yamaha

7ª fila

19. Luca Marini 1:59.097 Honda

20. Joan Mir 1:59.468 Honda

21. Takaaki Nakagami 1:59.822

Honda

8ª fila

22. Remy Gardner 1:59.887 Yamaha