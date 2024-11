video suggerito

Stoner: "Conosco i capi della Ducati, so a cosa sono disposti per far vincere Bagnaia e non Martin" Casey Stoner spiega cosa potrebbe fare la Ducati in vista dell'ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP pur di far vincere Bagnaia e non Martin. L'ex pilota spiega: "Conosco i capi della Ducati".

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia è chiamato a una rimonta storica per cercare di superare Jorge Martin nella classifica piloti e prendersi il Mondiale di MotoGP nell'ultima tappa di Barcellona. Un compito durissimo considerando i 24 punti di vantaggio accumulati dallo spagnolo della Ducati Pramac che potrebbe prendersi il titolo già dopo la Sprint di sabato 16 novembre senza considerare tante altre combinazioni anche se Bagnaia facesse il massimo in pista.

Ebbene a gettare dubbi sulla vittoria di Martin però ci ha pensato Casey Stoner, ex pilota che con la Ducati aveva vinto il primo mondiale del marchio italiano in MotoGP nel 2007. "Non vogliono perdere il campione del mondo – ha detto Stoner a proposito della Ducati -. Conosco l'azienda e so cosa sono disposti a fare per vincere. Sono sorpreso di non averlo visto prima, o forse è successo e Jorge è stato bravo", aggiungendo che le prestazioni dello spagnolo hanno disinnescato la possibilità di complicare le cose per lui.

Bagnaia e Martin dopo la terzultima gara.

Casey Stoner ha espresso la sua sorpresa per la libertà che la Ducati ha finora concesso a tutti i suoi piloti nella lotta per il campionato, ma ha avvertito che la Casa italiana "non vuole perdere il numero 1″. Stoner ha dunque avvertito lo spagnolo come la corsa al titolo non sia ancora finita. "Credo che Jorge meriti il titolo e sia in grado di vincerlo – ha spiegato -. Pecco farà di tutto per riuscirci ma la Ducati vorrebbe mantenere il numero 1. Tutto potrebbe andare liscio, come potrebbe esserci molto caos", ha avvertito Casey in vista dell'ultimo Gran Premio della stagione.

Le parole di Stoner che spiega cosa potrebbero fare i capi della Ducati

La Ducati non vuole dunque perdere la possibilità di avere in squadra il vincitore del Mondiale ha fatto intendere Stoner. Martin infatti dalla prossima stagione lascerà il team Ducati Pramac per andare all'Aprilia. "Ci sono i capi della Ducati che non vogliono questo – ha spiegato ancora Stoner -. Spero che tutto vada bene e che si possa vedere il vero campione del mondo", ha detto l'australiano, che non si sta mordendo la lingua, e dice che lo spagnolo meriterebbe di essere nel team ufficiale Ducati anche il prossimo anno. "Sarà un duro colpo per la Ducati perderlo ma gli hanno tolto la possibilità di passare al team ufficiale e non credo sia giusto dato che è stato l'unico in grado di lottare con Bagnaia per vincere il campionato".