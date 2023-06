Star della Nascar colpita da una tragedia: la suocera uccide il marito e il nipote e poi si suicida Assurda tragedia familiare per il leggendario pilota della NASCAR Jimmie Johnson: trovati morti i genitori e il nipote di 11 anni della moglie in quello che secondo la polizia è un caso di duplice omicidio – suicidio.

A cura di Michele Mazzeo

Un'assurda tragedia ha sconvolto la vita della famiglia del sette volte campione Nascar Jimmie Johnson. Il 47enne, vera e propria leggenda dell'automobilismo statunitense, ha difatti dovuto comunicare che non parteciperà all'evento della Nascar in programma nel weekend a Chicago per la macabra scoperta fatta dalla polizia in una casa a Muskogee, cittadina dell'Oklahoma.

Nell'abitazione sono stati infatti rinvenuti i corpi di un uomo, una donna e un bambino di 11 anni che si è poi scoperto essere il padre, la madre e il nipote di Chandra Janway, cioè la moglie del famosissimo pilota della Nascar. Una tragedia divenuta ancora più assurda nel momento in cui le prime indagini della polizia locale hanno svelato cosa presumibilmente è accaduto nella casa dei suoceri di Jimmie Johnson ipotizzando si sia trattato di un caso di duplice omicidio-suicidio.

In foto (da sinistra): Jack Janway, Dalton Janway e Terry Janway.

La suocera Terry, di 68 anni, avrebbe infatti sparato al marito (Jack Janway di 69 anni) e al nipotino Dalton uccidendoli, prima di spararsi nel momento in cui gli agenti di polizia, avvertiti da lei stessa con una chiamata al 911, sono arrivati nell'abitazione. Quando i poliziotti sono entrati, infatti, hanno trovato un corpo che giaceva nel corridoio della casa e poi hanno sentito uno sparo esplodere in un'altra parte della casa, dove hanno trovato i corpi della donna e del bambino.

Non è invece ancora chiaro cosa avrebbe fatto scattare la furia assassina della donna che ha gettato nello sconforto l'intera famiglia Johnson-Janway che già nove anni prima, nel 2014, era stata scossa da un'altra tragedia: quella della morte di Jordan Janway, istruttore di paracadutismo cognato di Jimmie Johnson, a soli 27 anni in seguito ad un incidente durante un lancio con il paracadute (si è scontrato in aria con un altro paracadutista perdendo i sensi e non riuscendo quindi ad aprire il proprio paracadute).

La leggenda della Nascar e la sua famiglia, attraverso un breve comunicato rilasciato dal suo team (il Legacy Motor Club), hanno chiesto massima privacy comunicando che non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni in questo momento per loro così drammatico.