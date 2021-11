Sta per dire sì, poi la sposa scopre che Hamilton ha vinto il GP del Brasile: sconcerto in sala È stata una domenica da ricordare per Lewis Hamilton, che ha vinto il GP del Brasile e ha riaperto il mondiale di Formula 1. Ma lo è stata anche per qualcun altro a parecchi chilometri di distanza…

A cura di Paolo Fiorenza

In Brasile domenica scorsa sono successe due cose nello stesso istante: mentre Lewis Hamilton tagliava al primo posto il GP di Formula 1, accorciando il divario col suo rivale per il titolo mondiale Max Verstappen, a svariati chilometri di distanza una coppia di sposi coronava il proprio sogno d'amore. Il matrimonio, celebrato nella classica cornice di festa, ha tuttavia vissuto un momento del tutto inatteso quando l'officiante ha interrotto le parole di rito rivolte ai due innamorati per annunciare che Hamilton aveva appena trionfato a Interlagos.

Nell'apprendere la notizia, la futura sposa è letteralmente impazzita, rompendo il cerimoniale e celebrando con ampi gesti il successo del 7 volte campione del mondo di F1, di cui è tifosissima. Dopo il comprensibile sconcerto degli invitati in sala, il matrimonio è ripreso e il tanto atteso ‘sì' è regolarmente arrivato. Il video della scena, diventato virale in Brasile, è stato ripostato sul proprio profilo Twitter dalla Mercedes: "Quando scopri che Lewis Hamilton ha vinto il GP del Brasile nel bel mezzo del tuo matrimonio".

La passione per il circus di Formula 1 è andata tuttavia oltre Hamilton, visto quello che è accaduto dopo in sala ed è stato ugualmente ripreso in video. La coppia di neosposi ha infatti festeggiato sulle note della Carmen di Bizet, un motivo musicale che gli appassionati conoscono benissimo visto che accompagna i piloti sul podio. Così come sempre sul podio Daniel Ricciardo è solito festeggiare con lo ‘shoey', ovvero bevendo champagne dalla propria scarpa: gli sposi non si sono fatti mancare davvero niente…