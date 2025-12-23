Spunta la verità su chi ha pagato il conto alla cena dei piloti F1: lo hanno scoperto solo alla cassa

Alla fine, non sono stati né Lewis Hamilton, come inizialmente si pensava, né Max Verstappen a pagare la cena dei piloti di Formula 1 del 2025. E lo hanno scoperto come tutti gli altri: solo al momento del conto. È questo il dettaglio che chiude uno dei retroscena più curiosi del weekend di Abu Dhabi, appuntamento che ha messo il sigillo su una stagione 2025 decisa all'ultima gara con il primo alloro conquistato da Lando Norris, tra tensione in pista e momenti di convivialità fuori.

La cena di fine anno dei piloti F1 è ormai una tradizione consolidata: si svolge alla vigilia dell'ultimo Gran Premio, lontano dai riflettori del paddock. A organizzarla, come di consueto, è Lewis Hamilton, che anche quest'anno ha riunito quasi tutta la griglia in un ristorante di Abu Dhabi. Un momento informale, vissuto come una tregua prima della resa dei conti finale in pista.

Dopo che nel 2024 a saldare il conto era stato Valtteri Bottas, tra i piloti si era diffusa l'idea che nel 2025 sarebbe toccato a Verstappen. A raccontare come sono andate davvero le cose è stato lo stesso campione olandese nel podcast Talking Bull della Red Bull: "Voglio dire, lasciatemelo dire: l'anno scorso è stato molto gentile da parte di Valtteri, ha pagato il conto".

Da lì gli scherzi tra colleghi, le battute sul "conto destinato a Max" e l'olandese che non si è tirato indietro: "Sì, certo". Ma il colpo di scena è arrivato più tardi. "Per gran parte della serata ci siamo divertiti e basta, poi all'improvviso qualcuno se n'è andato, ed è stato allora che ci siamo resi conto che Pierre aveva già pagato la cena", ha spiegato il 28enne di Hasselt. "E io ero seduto dall'altra parte a bere il mio gin tonic" ha aggiunto il pilota della Red Bull.

A offrire per tutti è stato dunque il pilota dell'Alpine Pierre Gasly, sorprendendo colleghi e avversari. Verstappen ha ammesso che la prossima volta cercherà di anticipare tutti: "Probabilmente la prossima volta, quando entrerò, dovrò dire che alla fine il conto sarà a mio carico, così potrò finalmente pagarlo".

Un episodio che racconta bene lo spirito di questa tradizione: rivalità serrate in pista, rispetto e leggerezza lontano dai box. Anche nel momento più teso dell'anno, la Formula 1 si concede una sera per ricordare che tolto il casco c'è spazio per momenti di convivialità. E che certe verità, a volte, emergono solo alla cassa.