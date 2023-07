Si presenta nel box Red Bull a Spa con lo stemma Ferrari, Horner non ci sta: Cavallino censurato Durante il weekend del GP del Belgio della Formula 1 2023 una tifosa si è presentata nel box della Red Bull con un cappello riportante il logo dei rivali della Ferrari: il team principal della squadra austriaca non apprezza e censura il Cavallino Rampante.

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull sta dominando il Mondiale di Formula 1 2023 e, senza rivali, si avvia verso la conquista dei due titoli iridati. Nessuno degli altri team infatti è stato finora in grado di contendere la vittoria alla scuderia austriaca che è arrivata al GP del Belgio, 12° round stagionale, con un percorso netto di 11 successi su 11 gare disputate (13 su 13 se si tiene conto anche delle Sprint Race).

Nonostante l'incontrastata supremazia e l'assenza di una vera lotta con gli avversari, il team con sede a Milton Keynes non perde comunque l'occasione, appena ne ha l'opportunità, per mandare frecciate agli storici rivali della Ferrari che invece in questa stagione sono in grande difficoltà a causa di una vettura nata male e con diversi problemi inattesi. E quanto andato in scena nel venerdì del weekend di gara sulla pista di Spa-Francorchamps ne è l'ennesima dimostrazione.

Non è difatti passata inosservata la reazione del team principal Christian Horner nel momento in cui una tifosa si è presentata nel box della Red Bull con un cappellino della scuderia di Maranello. Il numero uno della squadra austriaca ha infatti ripreso la ragazza e, tra le risate generali, ha preso un pezzo di nastro adesivo nero e ha coperto l'iconico stemma del Cavallino Rampante che campeggiava sopra la visiera del berretto.

La scena è stata immortalata dalle telecamere della Formula 1 e la Red Bull non ha perso l'occasione di rendere pubblico la censura del logo dei rivali postando il video della reazione di Horner sui propri profili social ufficiali. Un chiaro messaggio di sfida da parte della scuderia austriaca come appare evidente dalla didascalia che accompagna il video della scenetta avvenuta nel loro box qualche minuto prima dell'inizio dell'unica sessione di prove libere in programma per il GP del Belgio: "Lo Stallone nel recinto del Toro" si legge infatti nel commento che gioca sui due animali simbolo dei due team F1. Dopo aver eclissato il Cavallino in pista dunque, adesso la Red Bull ha deciso di farlo anche fuori dalla pista.