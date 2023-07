F1 GP Belgio 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio del Belgio della Formula 1 2023 a Spa-Francorchamps: il programma con date e orari delle sessioni in pista del dodicesimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del circuito belga.

A cura di Michele Mazzeo

Dolo la gara ungherese la Formula 1 torna subito in pista per il dodicesimo gran premio del Mondiale 2023, l'ultimo prima della sosta estiva: da venerdì 28 a domenica 30 luglio sullo storico circuito di Spa-Francorchamps va infatti in scena il GP del Belgio.

Il programma di questo dodicesimo round stagionale della F1 non è quello canonico perché nel weekend belga ci sarà la terza Sprint Race dell'anno con un format tutto nuovo: il venerdì si disputa le prima e unica sessione di prove libere (FP1) e le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara di domenica, il sabato mattina la nuova qualifica (la Sprint Shootout) per decretare l'ordine di partenza nella Gara Sprint che va in scena nel pomeriggio mentre la domenica c'è la canonica gara da 441 giri che assegna il bottino più cospicuo di punti validi per le classifiche iridate.

Tradizionali invece gli orari TV delle varie sessioni in pista. L'intero fine settimana del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta TV su Sky mentre qualifiche, Sprint Shootout, Sprint Race e gara si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8, ma in differita.

Fin dall'unica sessione di prove libere i riflettori saranno puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz reduci dalla deludente prova dell'Hungaroring e a caccia di riscatto. Da tenere d'occhio anche McLaren e Mercedes che nelle ultime gare sono tornate stabilmente a sopravanzare le rosse: sarà interessante capire se sul tracciato di Spa riusciranno ulteriormente a ridurre il gap dalle fin qui inarrivabili Red Bull di Verstappen e Perez che, dal canto loro, voglio allungare la lunga striscia di vittorie consecutive attualmente in corso.

Le prove libere e le Qualifiche al venerdì

Le FP1 del Gran Premio del Belgio sono in programma venerdì 28 luglio con l'unica sessione di prove libere di scena sul circuito di Spa-Francorchamps che inizia alle ore 13:30. Nel pomeriggio di venerdì si passa infatti alle Qualifiche, divise tra Q1, Q2 e Q3, che decreteranno l'autore della pole position e la griglia di partenza della gara della domenica. La qualifica tradizionale inizia alle ore 17:00. Prove libere e Qualifiche di scena a Spa si possono vedere in diretta TV solo su Sky mentre solo per la sessione di qualifica ci sarà anche la differita su TV8.

La Sprint Shootout e la Sprint Race al sabato

Il programma del GP del Belgio della Formula 1 2023 prosegue sabato 29 luglio con la nuovissima Qualifica della Sprint Race (la Sprint Shootout) che comincia alle ore 12:00 italiane. Questa decreta la griglia della terza Gara Sprint stagionale la cui partenza è fissata alle 16:30 e durerà quasi un'ora. Le Qualifiche della Sprint Race e la Gara Sprint della F1 di scena a Spa-Francorchamps al sabato saranno visibili in diretta TV su Sky e in differita su TV8.

La gara di domenica

Domenica 30 luglio 2023 sul circuito di Spa va invece in scena la gara del GP del Belgio di Formula 1: la partenza è in programma alle ore 15:00. La diretta della gara belga della F1 sarà visibile sui canali Sky, su TV8 invece la dodicesima corsa della stagione si potrà vedere in differita.

Il circuito di Spa-Francorchamps

Come da tradizione anche l'edizione 2023 del GP del Belgio di Formula 1 si disputerà sul circuito di Spa-Francorchamps. Ad ospitare il 12° round del Mondiale F1 sarà dunque il tracciato nelle vicinanze della cittadina di Francorchamps, nelle Ardenne, che presenta un mix di lunghi rettilinei e curve veloci e impegnative.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il layout della pista belga lunga 7.004 metri è tra i più impegnativi per i freni. Si tratta di una delle piste più amate dai piloti di Formula 1 nonché teatro di alcune delle sequenze di curve più emozionanti dell'intero calendario come l'iconica Eau Rouge. ​Delle 19 curve del circuito di Spa ben cinque sono classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è quella alla curva 1 con le monoposto che vi arrivano a 286 km/h e scendono a 73 km/h in 3,14 secondi nei quali percorrono 128 metri.

A vincere lo scorso anno su questo circuito era stato Max Verstappen che con la sua Red Bull aveva preceduto il compagno di squadra Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Il giro più veloce in gara però appartiene a Valtteri Bottas che nel 2018 con la Mercedes nella sua migliore tornata aveva fermato il cronometro sull'1:46.286.