Sergio Perez rompe il silenzio dopo il licenziamento dalla Red Bull: “Sono in una posizione da sogno”

Dopo per essersi preso del tempo per metabolizzare l'improvviso licenziamento da parte della Red Bull, Sergio Perez ha rotto il silenzio riguardo alla fine del rapporto con la scuderia austriaca (che lo ha sostituito con Liam Lawson per il Mondiale di Formula 1 2025 nonostante qualche mese prima avesse firmato un prolungamento di contratto fino a tutto il 2026) e al suo possibile ritorno in F1 nell'immediato futuro dato che si vocifera di un possibile interessamento di Cadillac che entrerà nel Circus, come 11° team in griglia, proprio a partire dal campionato 2026.

A quasi un mese di distanza dall'annuncio ufficiale da parte della Red Bull (che ha perso tutte le ricche sponsorizzazioni che portava con sé il messicano), in occasione di un'uscita pubblica nel suo Paese (dove è una vera e propria celebrità), ‘Checo' ha difatti risposto ad alcune domande poste dai giornalisti in merito a ciò che è accaduto (rispondendo di esser stato sorpreso anche lui dalla decisione del team di Milton Keynes: "È successo tutto molto velocemente a fine stagione, non me lo aspettavo. Io non avevo alcuna intenzione di lasciare la squadra" le sue parole) ma soprattutto a ciò che accadrà alla sua carriera.

E la risposta data dal 34enne di Guadalajara ha spiazzato molti: "La mia priorità ora è godermi la vita, fare cose che non ho ancora fatto e stare con la mia famiglia. Entro i prossimi sei mesi prenderò una decisione sul prossimo passo della mia carriera. In questo momento sono in una posizione incredibile, da sogno, che non ho ancora nemmeno avuto il tempo di metabolizzare. Quindi se mi chiedi in questo momento ‘vorresti ritornare in Formula 1?', la verità è che non lo so, sono molto contento della mia vita, molto emozionato per quello che mi aspetta.

Ovviamente se mi si presenta un progetto bello e interessante, lo valuterò e ci penserò, ma tutto arriverà a tempo debito. La mia più grande motivazione ora è seguire i miei figli sulla strada giusta ed essere più presente nelle loro vite. Sono molto entusiasta di stare con la mia famiglia perché in Formula 1 l'unica cosa a cui pensi è diventare un pilota migliore e prepararti meglio e non hai tempo per nient'altro" ha difatti chiosato Sergio Perez che al momento dunque non sembra avere alcuna fretta di tornare a correre né di star vivendo male il licenziamento (dietro lauta buonuscita) improvviso da parte della Red Bull.