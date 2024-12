video suggerito

La Red Bull licenzia Sergio Perez, stracciato il contratto con effetto immediato: già pronto il sostituto La Red Bull ha ufficializzato che Sergio Perez non sarà il compagno di squadra di Max Verstappen nel Mondiale di Formula 1 2025: stracciato il contratto del messicano prolungato solo pochi mesi fa, insieme al 34enne di Guadalajara vanno via anche ricchi sponsor. Attesa per il suo sostituto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Si è chiusa anche l'ultima telenovela riguardante il mercato piloti in vista del Mondiale di Formula 1 2025: Sergio Perez non correrà con la Red Bull e nemmeno con il team satellite Racing Bulls. Gli scarsi risultati ottenuti nell'ultima stagione hanno infatti convinto Christian Horner ed Helmut Marko a ‘licenziare' il 34enne messicano e rimescolare le line-up delle due squadre di proprietà del noto marchio di bevande energetiche austriaco per il prossimo campionato F1.

Già, perché la Red Bull e lo stesso pilota messicano hanno annucniato la separazione con effetto immediato. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota con un comunicato diramato sui propri social.

"Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni trascorsi con Red Bull Racing e per l'opportunità di correre con una squadra così straordinaria. Guidare per Red Bull è stata un'esperienza indimenticabile e conserverò per sempre il successo che abbiamo ottenuto insieme", ha commentato Pérez.

Abbiamo battuto record, raggiunto traguardi notevoli e ho avuto il privilegio di incontrare tante persone incredibili lungo il percorso. Un grande ringraziamento va a tutte le persone del team, dalla direzione, agli ingegneri, ai meccanici, al catering, all'ospitalità, alla cucina, al marketing e alla comunicazione, nonché a tutti i dipendenti di Milton Keynes. Vi auguro il meglio per il futuro.

È stato anche un onore correre al fianco di Max come compagno di squadra per tutti questi anni e condividere i nostri successi. Un ringraziamento speciale ai tifosi di tutto il mondo e in particolare a quelli messicani per il loro incrollabile sostegno quotidiano. Ci rivedremo presto. E ricordate… non mollate mai" questo il messaggio con cui Sergio Perez si è congedato dopo quattro anni dalla Red Bull.

Stracciato, dietro lauta buonuscita, dunque, il contratto fino al 31 dicembre 2026, prolungato, un po' a sorpresa, lo scorso giugno con Sergio Perez che si ritrova quindi senza un sedile F1 dopo 14 anni e fuori dalla griglia di partenza del prossimo mondiale. Un colpo non da poco per i conti della scuderia austriaca che perde anche diverse ricche sponsorizzazioni legate proprio alla presenza in squadra del pilota di Guadalajara. Tutti gli sponsor del gruppo America Movil, facente capo al magnate Carlos Slim, infatti si sono defilati. Oltre a Telcel (il cui addio era già stato preventivato nel momento in cui la Red Bull ha sottoscritto la sponsorizzazione con il competitor AT&T), difatti anche le società Infinitum e Claro non campeggeranno più sulle monoposto sfornate da Milton Keynes.

Resta solo da decidere dunque chi sarà il nuovo compagno di squadra del quattro volte campione del mondo Max Verstappen. Anche qui però di dubbi sembrano essercene pochi e con grande probabilità sarà il neozelandese Liam Lawson (promosso dunque dalla Racing Bulls dopo il buon finale di stagione fatto da quando ha preso il posto di Daniel Ricciardo) mentre nel team satellite con sede a Faenza il posto al fianco al confermato Yuki Tsunoda dovrebbe essere occupato dal giovanissimo rookie francese, vicecampione dell'ultimo campionato di Formula 2, Isack Hadjar.

La griglia del mondiale di Formula 1 2025: le line-up piloti dei 10 team

Red Bull: Max Verstappen (confermato) – ?

Ferrari: Charles Leclerc (confermato) – Lewis Hamilton (nuovo)

Mercedes: George Russell (confermato) – Andrea Kimi Antonelli (nuovo)

McLaren: Lando Norris (confermato) – Oscar Piastri (confermato)

Alpine: Pierre Gasly (confermato) – Jack Doohan (nuovo)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (confermato) – ?

Sauber: Nico Hulkenberg (nuovo) – Gabriel Bortoleto (nuovo)

Haas: Oliver Bearman (nuovo) – Esteban Ocon (nuovo)

Williams: Alexander Albon (confermato) – Carlos Sainz (nuovo)