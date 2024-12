video suggerito

Secret Santa in Formula 1, Ocon scarta il regalo di Leclerc: “Economico e di bassa qualità” I piloti di Formula 1 si fanno dei regali a Natale, ormai abitualmente. Sainz ha ricevuto un costume da Zhou. Leclerc ha fatto un dono a Ocon, che è rimasto molto colpito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I piloti di Formula 1 si sono scambiati i regali di Natale, e il circus ha messo tutto online. Un divertentissimo ‘Secret Santa' che ha visto protagonisti anche Norris, Sainz e Leclerc, che ha stupito Esteban Ocon, caro amico che ha capito subito che gli ha fatto il gentile omaggio e che con il sorriso non ha risparmiato una battutina al pilota della Ferrari.

I regali di Natale tra i piloti di Formula 1

La tradizione continua. Anche in questo 2024 la Formula 1 ha deciso di far fare dei regali ‘nascosti' agli altri piloti, in modo casuale. E il momento della consegna del regalo o meglio dell'apertura viene immortalato e postato. Nel video apparso sui canli della F1 il primo a sbucare è George Russell che spacchetta e scopre che qualcuno gli ha regalato un libro, scherzoso. Un libro immaginario dal titolo: "Come diventare un modello", con il suo volto in primo piano. L'inglese pensa sia Albon o Norris, in realtà il cadeau è di Lawson, che a sua volta riceve una macchinina di Saetta McQueen dall'amico Piastri. E il pensiero lo accoglie con gioia.

Piastri indovina l'autore del regalo

Piastri invece azzecca l'identica di chi gli ha regalato lezioni di padel, e cioè Albon. Il pilota Williams invece il regalo lo riceve da Bottas, che allega una cartolina natalizia nella quale è immortalato nudo. Il finlandese invece che pratica il triathlon riceve un libro sulla specialità e pure degli occhialini per il nuoto verdi, con la rana. Pensa sia Russell, poi pensa sia un francese ma sbaglia: è Ocon l'autore.

Leclerc fa il regalo a Ocon

L'ex pilota della Alpine, che correrà con la Haas nel 2025, invece il regalo lo ha da Charles Leclerc: un auto radiocomandata. Ocon è felice, capisce subito chi è l'autore, ma non risparmia una simpatica frecciata al monegasco dicendo che l'impacchettamento è ottimo, ma la spesa è stata bassa: "Bello, ma è economico e di bassa qualità".

Sainz riceve un costume da Zhou

Leclerc riceve un giochino per un cane da Tsunoda, cane che il pilota della Ferrari ha da poco. Tsunoda da Colapinto ha in omaggio il mate. L'argentino invece ottiene forse il regalo più bello. Sainz gli ha comprato un kit per costruire una Formula 1 con l'argilla, la plastilina. Il pilota spagnolo, ormai ex Ferrari, invece da Zhou ottiene un costume ispirato al ‘Chili'. Sainz è felice perché quello è uno dei suoi soprannomi. Norris non accetta le lezioni di padel di Russell, Gasly ha una maglia da padel di Stroll, mentre Zhou ha come regalo un cuscino di un gatto.