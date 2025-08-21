Motori
video suggerito
video suggerito

Scuderia costretta a cambiare nome nel GP Olanda di F1: le nuove leggi sono severissime

Al GP d’Olanda una scuderia di Formula 1, la Stake F1 Team Kick Sauber, dovrà rinunciare al nome ufficiale per rispettare le severe leggi olandesi contro la pubblicità del gioco d’azzardo.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

In occasione del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 una scuderia non potrà gareggiare con il suo classico nome. Si tratta della Stake F1 Team Kick Sauber, che dovrà necessariamente presentarsi sul circuito di Zandvoort come Kick Sauber. Questo dunque dovrà essere scritto sia sulle vetture che sulle tute dei piloti e degli addetti ai lavori. Il motivo? Le severe leggi in vigore nei Paesi Bassi.

Quale scuderia cambierà nome nel GP Olanda di F1

Infatti, le norme introdotte all'inizio di quest'anno in Olanda prevedono regole rigidissime sulle pubblicità delle società di gioco d'azzardo online. Vietata la promozione delle stesse tramite sponsorizzazioni: in sintesi, la pubblicità del gioco non può essere ostentata in occasione di eventi sportivi, in nessun modo.

Perché Stake dovrà sparire dal nome della scuderia in Olanda

Nel team Sauber, dunque, è stato necessario un restyling, visto che Stake è un vero e proprio gigante delle scommesse sportive e del gioco online. Ancor prima di atterrare nei Paesi Bassi, la scuderia svizzera ha dovuto operare un massiccio cambiamento tutto funzionale al nuovo nome di Kick Sauber, che sarà utilizzato sul tracciato oranje. Non si tratta proprio di una novità, visto che Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto hanno già corso con il nome modificato del team in Belgio.

Leggi anche
Marquez vince la Sprint al GP Austria, partenza disastrosa per Bagnaia: è costretto a ritirarsi

La Sauber F1 Team, dal 2024, è iscritta al campionato mondiale di Formula 1 con il nome di Stake F1 Team Kick Sauber. Una scelta frutto degli accordi di sponsorizzazione con le aziende australiane Stake e Kick, iniziati nel 2023. In precedenza, la scuderia di proprietà di Peter Sauber ha spesso cambiato nome a causa degli accordi di sponsorizzazione di inizio stagione. Uno su tutti quello con Alfa Romeo, che per cinque anni si è legata a Sauber. Ora la novità per Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, che già in Belgio hanno corso con il nome modificato del team.

Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
tennis
Il tabellone degli US Open: Sinner inizia con Kopriva, ai quarti possibile incrocio con Draper
Sinner torna a giocare agli US Open e prova a fare qualcosa di folle in allenamento: finisce male
La dedica di Sara Errani dopo il trionfo con Vavassori allo US Open: non erano soli in campo
Perché Sara Errani ha messo in crisi i tennisti uomini col suo servizio lentissimo e "frustrante"
La cifra mostruosa vinta da Errani e Vavassori allo US Open, Sara: "Hanno tolto lavoro ai doppisti"
Cahill svela cosa è successo a Sinner a Cincinnati: "Ha avuto un virus". Quando tornerà in campo
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views