Scuderia costretta a cambiare nome nel GP Olanda di F1: le nuove leggi sono severissime

In occasione del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 una scuderia non potrà gareggiare con il suo classico nome. Si tratta della Stake F1 Team Kick Sauber, che dovrà necessariamente presentarsi sul circuito di Zandvoort come Kick Sauber. Questo dunque dovrà essere scritto sia sulle vetture che sulle tute dei piloti e degli addetti ai lavori. Il motivo? Le severe leggi in vigore nei Paesi Bassi.

Quale scuderia cambierà nome nel GP Olanda di F1

Infatti, le norme introdotte all'inizio di quest'anno in Olanda prevedono regole rigidissime sulle pubblicità delle società di gioco d'azzardo online. Vietata la promozione delle stesse tramite sponsorizzazioni: in sintesi, la pubblicità del gioco non può essere ostentata in occasione di eventi sportivi, in nessun modo.

Perché Stake dovrà sparire dal nome della scuderia in Olanda

Nel team Sauber, dunque, è stato necessario un restyling, visto che Stake è un vero e proprio gigante delle scommesse sportive e del gioco online. Ancor prima di atterrare nei Paesi Bassi, la scuderia svizzera ha dovuto operare un massiccio cambiamento tutto funzionale al nuovo nome di Kick Sauber, che sarà utilizzato sul tracciato oranje. Non si tratta proprio di una novità, visto che Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto hanno già corso con il nome modificato del team in Belgio.

La Sauber F1 Team, dal 2024, è iscritta al campionato mondiale di Formula 1 con il nome di Stake F1 Team Kick Sauber. Una scelta frutto degli accordi di sponsorizzazione con le aziende australiane Stake e Kick, iniziati nel 2023. In precedenza, la scuderia di proprietà di Peter Sauber ha spesso cambiato nome a causa degli accordi di sponsorizzazione di inizio stagione. Uno su tutti quello con Alfa Romeo, che per cinque anni si è legata a Sauber. Ora la novità per Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, che già in Belgio hanno corso con il nome modificato del team.