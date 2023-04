Sainz non ne può più, sbotta infastidito dopo una domanda sulla Ferrari: “Sono voci inventate” Una domanda sul presunto accordo con Audi per la F1 2026 ha fatto sbottare il pilota Ferrari Carlos Sainz durante un evento organizzato in Spagna dal suo sponsor: lo spagnolo, molto infastidito, ha chiuso categoricamente la questione.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo i pessimi risultati ottenuti dalla Ferrari nel primissimo scorcio del Mondiale di Formula 1 2023 e la delusione per una SF-23 non all'altezza delle aspettative il clima a Maranello non è dei migliori (e gli ultimi sfoghi pubblici di Lapo Elkann, fratello del presidente John, ne sono la prova). Il team principal Frederic Vasseur sta pian piano rivoluzionando l'area tecnica che, già dopo la prima gara stagionale, è rimasta orfana di David Sanchez, il principale responsabile della vettura portata in pista in questa nuova stagione, dimessosi per far ritorno in McLaren.

Nel frattempo deve però fare i conti con l'umore dei propri piloti Charles Leclerc (fin qui arrivato al traguardo in uno solo dei tre gran premi disputati tra improvvisi problemi di affidabilità e clamorosi errori dettati dalla foga) e Carlos Sainz (che si è appena visto respingere il ricorso per la penalità che a Melbourne lo ha fatto finire fuori dalla zona punti) entrambi in scadenza di contratto nel 2024.

Se il monegasco sembra essersi ormai abituato alle voci riguardo ad un suo possibile addio al Cavallino al termine dell'accordo (che, anche al netto delle opportunità di avere un sedile in un altro top team, appare del tutto improbabile), lo stesso non si può dire per lo spagnolo che invece è rimasto molto infastidito dalle voci circolanti di recente sul suo conto che lo vedrebbero aver già firmato un contratto con Audi per la stagione 2026 (voci al momento basate soltanto sul fatto che il papà del pilota, la leggenda della Dakar Carlos Sainz Sr., è legato alla casa dei quattro anelli che tra tre anni entrerà in Formula 1).

Leggi anche Clamoroso errore della Ferrari nel ricorso sulla penalità per Sainz: ha confermato le sue colpe

A seguito di queste voci il pilota della Ferrari è stato messo in discussione da una piccolissima parte di tifosi della scuderia di Maranello che gli contesta il suo scarso attaccamento alla Rossa (da sempre sbandierato invece dal suo compagno di squadra Leclerc). Da qui dunque nasce il nervosismo del driver spagnolo evidenziato nel momento in cui anche in Spagna gli si chiedeva lumi su questo suo presunto accordo con già sottoscritto con Audi.

Durante un evento organizzato dal suo sponsor Estrella Galica infatti, nel momento in cui gli è stata posta una domanda su questo tema, è sbottato all'improvviso negando categoricamente qualsiasi tipo di accordo con la casa tedesca: "Sono abbastanza sorpreso. Iniziare a parlare di 2026 quando non ho nemmeno un contratto per il 2025 mi sorprende, ma mi sorprende soprattutto che le persone si inventino le cose. Da un lato mi fa ridere e dall'altro mi infastidisce che voci inventate vengano fuori senza conferme. Nessuno andrà mai da quel giornalista e dirà perché ha scritto quella cosa che era falsa. Il mio obiettivo è restare alla Ferrari per molti anni, la verità è che mi trovo bene qui e sto vivendo in un sogno" ha difatti chiosato il 28enne madrileno senza nascondere come queste continue voci sul suo conto lo infastidiscano particolarmente.