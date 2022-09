Sainz mette davanti la Ferrari anche nelle FP2 della F1 a Monza: Verstappen 2° e Leclerc 3° Carlos Sainz con la Ferrari è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP d’Italia della Formula 1 2022 sul circuito di Monza: lo spagnolo nelle FP2 ha preceduto Max Verstappen e Charles Leclerc.

A cura di Michele Mazzeo

La Ferrari si conferma velocissima sulla pista di Monza anche nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia della Formula 1 2022. A differenza di quanto avvenuto nelle FP1, in queste FP2 non è stato Charles Leclerc a piazzare il giro veloce bensì il suo compagno di squadra Carlos Sainz che nella sua tornata migliore ha fermato il cronometro sull'1:21.664 precedendo di un decimo e mezzo l'alfiere della Red Bull Max Verstappen e di due decimi il monegasco che con l'altra F1-75 chiude il podio della classifica dei tempi di queste seconde libere del 16° round stagionale.

Buone notizie per la scuderia del Cavallino arrivano anche per quel che riguarda la simulazione del passo gara con Leclerc e Sainz (che domenica però partirà dal fondo avendo montato la quinta power unit della stagione) che hanno girato poco distanti dal ritmo tenuto dalla RB-18 di Verstappen (che invece in gara scatterà con cinque posizioni di penalità per aver smarcato il suo quinto motore endotermico) che è stato comunque il più regolare.

Distante invece il resto del gruppo con Lando Norris, quarto con la sua McLaren, che nella simulazione di qualifica ha concluso con sette decimi di ritardo rispetto al miglior tempo fatto segnare da Sainz. Non brillanti nemmeno le Mercedes che hanno terminato queste FP2 con solo la quinta e la settima prestazione cronometrica della sessione con Russell ancora davanti ad Hamilton. Tra i due si è inserito un Sergio Perez apparso ancora in difficoltà come negli ultimi gran premi.

La classifica dei tempi delle FP2 del GP Monza della Formula 1 2022