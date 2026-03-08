Formula 1
Russell a Leclerc dopo il GP d’Australia: “Non eravate lenti”. Il ferrarista gli ride in faccia

In molti pensano che Charles Leclerc si sia trattenuto dal mandare a quel paese George Russell dopo la frase dettagli al termine del GP d’Australia dominato dalla Mercedes…
A cura di Paolo Fiorenza
Il siparietto tra George Russell e Charles Leclerc nel retropodio del GP d'Australia dominato a Melbourne dalla Mercedes – che ha fatto doppietta con l'inglese primo e Kimi Antonelli secondo – spiega meglio di ogni dato cronometrico o telemetria qual è l'attuale situazione dei rapporti di forza tra le scuderie, nella nuova Formula 1 stravolta dal regolamento (e anche dalla ‘genialata' dei motoristi delle ‘Frecce d'Argento' sul rapporto di compressione che tante polemiche ha provocato).

Lo scambio tra Russell e Leclerc dopo il GP d'Australia

Nel video che mostra rilassarsi i primi tre classificati della corsa che ha inaugurato la stagione 2026, si può cogliere la reazione di Leclerc alla frase detta da Russell. Il monegasco – piazzatosi terzo ben distaccato al traguardo, dopo un'illusoria battaglia con l'inglese a inizio gara – non riesce a trattenersi dal ridere.

"Ragazzi, non siete stati lenti", è il ‘contentino' dato da Russell a Leclerc, mentre sullo schermo scorrono gli highlights della corsa di Melbourne. "Sì, ma ieri voi ragazzi…", risponde Charles, non riuscendo davvero a prendere per buona la valutazione del pilota Mercedes e ricordando le qualifiche impietose del sabato, che già avevano fatto capire tutto. "Sì… penso che abbiate sbagliato il Q3", ribatte serio Russell.

Leclerc scuro dopo la corsa di Melbourne: "Non sono per niente contento"

"La terza posizione è il massimo che potessimo fare oggi – ha poi detto Leclerc, decisamente meno ottimista di Hamilton  – Non sono per niente contento e per varie ragioni. Abbiamo tante cose da ottimizzare, anche se questo vale per tutti. Oggi il distacco tra noi e la Mercedes si è ridotto da otto decimi a mezzo secondo, ma dobbiamo ridurlo ancora. La vittoria era fuori dalla nostra portata".

