Nuova proroga per le patenti scadute o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus. Con un emendamento all'ultimo decreto legge Covid approvato in commissione Affari Costituzionali in Senato, il nuovo termine viene rinviato da dicembre al 30 aprile 2021. Questa misura si è resa necessaria sia per venire incontro alle esigenze degli automobilisti ma anche per alleggerire il carico di lavoro degli uffici delle motorizzazioni, ancora parecchio sotto stress dopo il blocco da lockdown.

Dopo quest'ultima proroga dunque tutte le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 30 dicembre 2020, inizialmente prorogate fino al 31 dicembre 2020, adesso sul territorio italiano manterranno la propria validità fino a tutto aprile 2021 senza bisogno che siano rinnovate. Questa misura rientra nel Dl di proroga dell'emergenza Covid appena passato in Senato e che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 6 dicembre. Nella giornata di oggi infatti la Commissione Affari Costituzionali del Senato tra le altre cose ha approvato anche due emendamenti che prorogano fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento (carta d'identità e patente di guida) in scadenza dallo scorso 31 gennaio 2020.

Questa proroga riguarda la validità del documento indispensabile per mettersi alla guida di un mezzo sul territorio italiano. Per condurre invece un autoveicolo al di fuori di confini nazionali, occorrerà tener conto della disposizione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, secondo il quale tutte le patenti di guida scadute durante il periodo di stato di emergenza Coronavirus sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza.