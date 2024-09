video suggerito

Red Bull costretta alla mossa della disperazione per andare più veloce a Singapore e Austin La livrea specifica pensata per le gare di Singapore e Austin non sarà presente sulle Red Bull. Il team austriaco, in grande difficoltà, ha deciso di accantonare il progetto per non aggiungere ulteriore peso alla vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Red Bull sembrava padrone del campionato di Formula 1 2024, poi all'improvviso non ha vinto più. I campioni del mondo in carica non vincono più da tre mesi, l'ultimo successo di Verstappen è datato 23 giugno. La McLaren ha messo la freccia nel campionato Costruttori, in quello Piloti SuperMax è ancora davanti a Norris, che però è sempre più vicino. Da Austin potrebbero esserci delle novità in casa Red Bull, ma intanto il team austriaco ha deciso di non usare la livrea specifica per le gare di Singapore e degli Stati Uniti perché non vuole aggiungere ulteriore peso alla sua vettura. Segnale che le difficoltà sono davvero enormi.

La Red Bull ufficializza l'annullamento della livrea specifica

Ai rumors sono seguite le parole della Red Bull che ha confermato l'annullamento della livrea speciale e della conferma per i colori canonici per tutto il 2024: "Sfortunatamente, quando siamo arrivati alla fase di prova di come potevano apparire alcuni disegni REBL CUSTMS, nella vita reale, sulla RB20, abbiamo scoperto che la vernice utilizzata per creare queste livree personalizzate su un'intera vettura aggiungeva un peso alla carrozzeria della RB20".

Aggiungendo: "Come potete immaginare, qualsiasi peso aggiuntivo compromette le prestazioni e il team continua a dare la priorità a rendere questa vettura il più competitiva possibile per il resto della stagione 2024. Di conseguenza, è con grande dispiacere che vi comunichiamo che il team ha deciso di non utilizzare le livree REBL CUSTMS sulla RB20 nei GP di Singapore e degli Stati Uniti".

McLaren davanti nel Costruttori, Norris sempre più vicino a Max

La McLaren si è messa al comando del Costruttori, Lando Norris è a 59 punti da Verstappen, tanti ma non troppi perché il trend è tutto dalla parte dell'inglese. La Red Bull, con le parole del dottor Helmut Marko, ha abbandonato già la lotta per il titolo a squadre, ma promette battaglia da Austin. Per la gara americana, così come per quella di Singapore gli austriaci avevano pensato a una livrea particolare, ma hanno annunciato che si continuerà con la solita colorazione perché c'è il rischio, con quell'altra livrea, di aggiungere ulteriore peso alle vetture di Max e del Checo Perez.

Evidentemente in fabbrica hanno capito che con una diversa verniciatura il peso sarebbe aumentato sensibilmente, e in un momento così delicato dove anche un decimo di secondo può fare la differenza, è stato deciso di non cambiare nulla per non aumentare il peso della RB20.